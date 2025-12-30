Appello della Lav, non sparate botti gli animali scappano e perdono l’orientamento

Nei cani si sono osservati segni di tachicardia, iperventilazione e nei casi più gravi, collassi da stress

La Lav Milano ricorda, in vista del capodanno, che per tutti gli animali il rumore intenso e imprevedibile dei botti causa panico, reazioni letali, tentativi di fuga con conseguenti investimenti. Nei cani si sono osservati segni di tachicardia, iperventilazione e nei casi più gravi, collassi da stress. Il rilascio massiccio di ormoni dello stress, come il cortisolo, può influenzare negativamente la salute generale dell’animale, portando a perdita di peso, debolezza e problemi digestivi,

Inoltre cani, gatti liberi e animali selvatici terrorizzati, si smarriscono perdono l’orientamento, corrono senza meta e finiscono travolti dalle auto. Gli uccelli volano terrorizzati e si schiantano contro ostacoli.

Non solo cani e gatti, ma anche gli animali chiusi in allevamenti, si pensi ad esempio agli animali chiusi in gabbia, come i conigli che, nel tentativo di fuggire, si feriscono a morte contro le strettissime gabbie che li contengono; o a polli allevati a terra in capannoni industriali ad altissima densità, o a scrofe in gabbie parto, che, quasi immobilizzate e terrorizzate, nei movimenti si feriscono e sovente schiacciano i loro piccoli.

Pericolosi, oltre che per l’ambiente, e gli animali, anche per le persone il 2024 ha registrato 274 feriti a causa dei botti, di cui 12 per l’uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. Un aumento del 52% rispetto al Capodanno 2023, con 64 minorenni che hanno riportato lesioni, in confronto ai 50 dello scorso anno.