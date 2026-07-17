Apericena della Lega col Governatore Attilio Fontana, obiettivo: elezioni comunali 2027

Apericena della Lega di Nerviano col Governatore Attilio Fontana, obiettivo: elezioni comunali 2027

Apericena col Governatore Attilio Fontana, obiettivo: elezioni comunali 2027

Apericena della Lega di Nerviano all’insegna di volti noti del partito. Obiettivo: serrare le fila in vista delle elezioni comunali 2027. Si è svolta la sera di ieri, giovedì 16 luglio 2026, al Myth Pub di Villanova, l’iniziativa del Carroccio locale. La serata ha visto la presenza di importanti rappresentanti istituzionali: il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, la consigliera regionale Silvia Scurati e il consigliere di Città Metropolitana Christian Colombo. Presente anche Massimo Cozzi, ex sindaco e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega.

Gli obiettivi

“A tutti loro va il ringraziamento della sezione – affermano dalla Lega di Nerviano – La visita del Presidente della Regione a Nerviano, e in particolare nella frazione di Villanova, testimonia la volontà di ripartire dalle origini e dal basso, con umiltà e spirito di lavoro. L’evento è stato l’occasione per fare gruppo in vista dell’appuntamento elettorale delle comunali di Nerviano del 2027. L’alternativa locale parte da una Lega presente e solida”.