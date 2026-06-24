Anziano derubato della collanina mentre si trova al parchetto

Derubato della collanina mentre si trova al parchetto di via Venezia a Legnano.

Derubato della collanina al parchetto

E’ stato derubato della collanina mentre si trovava nel parchetto di via Venezia. E’ quanto successo nei giorni scorsi a Legnano. L’uomo, 88 anni, si trovava nell’area verde dell’Oltrestazione. Stava facendo due passi quando, all’improvviso, è stato avvicinato da un individuo che, velocissimamente, gli ha afferrato la collana che aveva al collo e gliel’ha strappata via per poi scappare a piedi.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.