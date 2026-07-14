Andrea Mostoni condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Vasilica Potincu: il delitto era avvenuto a Legnano.

Andrea Mostoni condannato all’ergastolo per l’omicidio di Vasilica Potincu

Andrea Mostoni è stato condannato all’ergastolo. Questa la sentenza di primo grado emessa nel pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio 2026, dal Tribunale di Busto Arsizio. Il 29enne è stato ritenuto essere l’assassino di Vasilica Potincu, l’escort 35enne trovata senza vita in un appartamento di via Stelvio a Legnano nel pomeriggio del 25 maggio 2025. A Mostoni non è stata riconosciuta la premeditazione. Riconosciuto invece il reato di stalking.

Le indagini

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Legnano, avevano puntato subito su Mostoni: Potincu era una escort e il giovane ne era stato cliente; era arrivato a farle anche regali fino a 50mila euro, forse nel tentativo di volere una relazione sentimentale. Non corrisposto, avrebbe iniziato a chiedere indietro i soldi.