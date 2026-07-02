Ancora interruzioni di corrente. Il Sindaco Orlandi: “Presto importanti investimenti per Rho”

Di fronte a continue interruzioni di corrente e alle segnalazioni dei cittadini, il Sindaco Andrea Orlandi è intervenuto nelle scorse ore ribadendo che, per quanto il Comune non abbia alcuna competenza sul servizio della rete elettrica, la situazione è stata ed è monitorata costantemente dall’Amministrazione comunale e da lui personalmente con contatti diretti quotidiani con i responsabili di Duereti.

“Duretti sta lavorando seriamente e ha previsto un piano di interventi di 650milioni di euro per il potenziamento della rete elettrica vetusta”

“Duretti, che il primo gennaio 2025 ha sostituito Enel – spiega il sindaco Orlandi – si è accorta della vetustà della rete elettrica e ha approvato un piano di investimenti pari a 650 milioni di euro nel periodo 2026-2030. Uno di questi investimenti, molto consistente, riguarda Rho e alcuni Comuni limitrofi: si tratta del rifacimento della cabina primaria situata in via dei Fontanili, che comporta una spesa di poco superiore ai 10 milioni di euro. E’ previsto poi il potenziamento di un’altra cabina primaria su Rho. Per quanto ho avuto modo di verificare, Duereti sta lavorando seriamente a questi investimenti e in questi giorni ho chiesto un’accelerazione delle tempistiche. Anche nella fase di gestione delle emergenze, per quello che riguarda Rho, ho sempre trovato ampia disponibilità e capacità di intervento. I nostri tecnici sono in contatto costante con la società e io ho dialogato continuamente con i vertici”

“Invece di lamentarmi ho preferito collaborare constatando direttamente l’impegno di Duereti per evitare disagi”

Primo cittadino che risponde anche alle polemiche della popolazione sulla mancanza di corrente verificatasi anche ieri, mercoledì, in centro e nelle frazioni “non può accadere che si verifichino questi disservizi, soprattutto pensando alle persone più fragili”. Per chiarezza, aggiunge: “Credo non si debbano attribuire colpe a chi sta ora cercando soluzioni e investendo, cosa che prima non accadeva. Non ho espresso pubblicamente indignazione, per non fermarmi alla cosa più facile da fare, ovvero lamentarsi. Ho preferito scegliere una prospettiva di collaborazione constatando direttamente l’impegno di Duereti per evitare disagi. So bene che la corrente salta ancora, ma si sta intervenendo e lo si è fatto anche di domenica su via dei Fontanili, organizzando gli scavi in brevissimo tempo. Questo accade perché ci sono sinergia e collaborazione e perché le squadre comunali, con Polizia Locale e Protezione civile, sono sempre in allerta”

“Per i rimborsi i ristori saranno riconosciuti in caso di interruzioni dell’alimentazione elettrica superiori alle 8 ore”

Per quanto concerne i rimborsi, i gestori presenti il 30 giugno in Prefettura hanno confermato che seguiranno le linee guida Arera, in grado di parametrare automaticamente i ristori sulle fatture future. Le norme prevedono che i ristori siano riconosciuti in caso di interruzioni dell’alimentazione elettrica superiori alle 8 ore, calcolati sulla base della potenza del singolo contatore e del numero di ore di disalimentazione. Al di sotto delle 8 ore, Arera non prevede alcun rimborso automatico in bolletta.