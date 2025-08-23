Al via i lavori nel parcheggio “ex Stie” accanto al cimitero di Corso Europa

Modifiche temporanee alla viabilità: il mercato Coldiretti del sabato si sposta temporaneamente nell’area parcheggio accanto, accessibile da via Bersaglio

Dopo il completamento anticipato e la riapertura al pubblico dell’area di sosta di via Bersaglio, utilizzabile dal 4 agosto inizieranno lunedì i lavori per la sistemazione del posteggio ex Stie tra corso Europa e via Bersaglio

I cantieri sono gestisti dal gruppo Cap nel progetto di Città Metropolitana

Nel mese di luglio sono stati completati alcuni interventi preliminari ed è stato istituito il senso unico in via Redipuglia da via Cairoli in direzione di corso Europa e, lungo la via stessa, sono stati ricavati stalli gratuiti per garantire la sosta. I cantieri sono gestiti dal gruppo CAP nel progetto di Città Metropolitana finanziato con fondi PNRR.

Le opere che inizieranno lunedì termineranno entro il mese di ottobre

Nel parcheggio sito nell’area cosiddetta ex Stie, alle spalle dei chioschi dei fioristi verso via Serra, i lavori inizieranno lunedì, con l’obiettivo di terminare entro il mese di ottobre.

Il mercato Coldiretti del sabato si sposta temporaneamente nell’area parcheggio lì accanto, accessibile da via Bersaglio.