Appuntamento venerdì 20 giugno all'Agorà di Arese con lo spettacolo "Come Maradona".

Al Centro civico Agorà lo spettacolo "Come Maradona"

L'appuntamento è alle ore 21,15 al Centro civico Agorà con la stand un comedy, "Come Maradona".

La trama dello spettacolo

Diego ha scoperto un sacco di cose nell’ultimo anno: il precariato come stile di vita, gli sconti del

supermercato come sport olimpico, le centrifughe a 9 euro come atto di fede. Non è mai stato come

Maradona, a dire il vero non ha mai nemmeno giocato a calcio. Eppure, dice spesso “Come Maradona”.

Uno spettacolo che fa ridere e pensare, che parla di oggi, di noi, di quello che ci gira intorno; è

uno spettacolo che non assomiglia a niente e quindi sembra essere così simile a noi. Con uno stile fresco, ironico e sincero, "Come Maradona" è un piccolo viaggio tra figurine, crisi climatiche,

case impossibili da affittare e quella voglia matta di sentirsi meno soli.

Rassegna estiva del Milano Nord Ovest pride

Parte della rassegna estiva, ma anche un evento speciale del Milano Nord Ovest PRIDE, la

manifestazione nata dalla collaborazione tra Bollate, Rho, Novate Milanese e le associazioni del territorio, per fare informazione e sensibilizzazione sui temi dei diriti delle persone LGBTQIA+.

Uno spettacolo di e con Diego Piemontese

Ingresso libero e gratuito.