«Agosto in piazza», inizia stasera la festa per chi non va in vacanza

Serate danzanti il venerdì, sabato e la domenica per tutti coloro che passeranno l’estate in città. Prenderà il via stasera, venerdì «Agosto in piazza» la tradizionale iniziativa messa in campo dal Comune con la collaborazione del Centro ricreativo anziani rhodensi.

Nella giornata di Ferragosto, sabato 15, è previsto un aperitivo in compagnia, dalle 19 alle 20

Le serate danzanti si terranno fino al 30 agosto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nel cortile di via Buon Gesù 17, di fronte alla sede del Centro Anziani Stella Polare. L’appuntamento, in ogni fine settimana, sarà dalle 20.30 alle 23.30. Nella giornata di Ferragosto, sabato 15, è previsto un aperitivo in compagnia, dalle 19 alle 20. In caso di pioggia, gli eventi si terranno all’interno del Centro Anziani Stella Polare.

L’assessore Paolo Bianchi: “L’attenzione a chi rimane in città è costante, anche grazie al servizio Estate Sicura”

«Agosto in Piazza è una tradizione a cui non si può rinunciare – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Paolo Bianchi – L’attenzione a chi rimane in città è costante, anche grazie al servizio Estate Sicura, ma chi è in buona salute e vuole trovare occasioni di divertimento sa che in via Buon Gesù, sulla pedana appositamente montata, potrà ballare e scatenarsi, trovando tante persone con cui condividere qualche ora spensierata, superando insieme la calura estiva. Ringrazio chi si dà da fare per l’organizzazione e gli uffici che hanno predisposto ogni cosa per rendere l’iniziativa piacevole per ciascuno»