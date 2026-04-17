Addio a Ugo Cervi, storico ex presidente della Coop Edificatrice Bell’Unione di Canegrate.

Addio a Ugo Cervi, storico ex presidente della Coop Edificatrice Bell’Unione di Canegrate. Lo ricorda con commozione la stessa cooperativa:

“Ci ha lasciati Ugo Cervi, Presidente della Cooperativa Edificatrice Bell’Unione dal 1977 al 2018 e componente anche del consiglio di amministrazione del Circolo Bell’Unione, nel quale ha rivestito anche incarichi direttivi, prima della sua fusione del 2012. Ci lascia un grande Cooperatore, un uomo onesto e solidale, impegnato nell’attività politica comunale e tra gli organizzatori storici della Festa delle Cascinette. Ma, soprattutto, un amico.

La Cooperativa gli ha dedicato una sala presso l’attuale Circolo Bell’Unione.

Vogliamo ricordarlo con le sue parole tratte dal libro redatto per i 125 anni della Cooperativa Bell’Unione.

‘Ho accettato la proposta di diventare presidente della Cooperativa, con riserva, non avendo esperienza nel campo, con un ‘va bene’. Devo ammettere di aver sbagliato nelle previsioni perché ho avuto l’onore di svolgere il mio mandato per 14 consigli di amministrazione, ovvero 42 anni. Voglio ringraziare chi ha prestato la propria opera, il proprio tempo per far crescere la nostra cooperativa, nella quale abbiamo creduto e investito nel progetto sociale, del quale hanno potuto beneficiare tanti cittadini e soci’

Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia”.