La religiosa è stata molto attiva nella scuola, crescendo tantissimi bambini oggi adulti

Addio a Suor Liliana Molteni, una vita per l’insegnamento a Cerro Maggiore.

Addio a Suor Liliana Molteni, una vita per l’insegnamento

Addio a Suor Liliana Molteni, una vita per l’insegnamento a Cerro Maggiore. La comunità piange la scomparsa della religiosa, che ha cresciuto tantissimi bambini oggi diventati adulti. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 21 luglio, alle 15, a Colognola, cui seguirà poi la tumulazione al cimitero di Cesano Maderno.

Il ricordo del sindaco

“Molti tra noi la ricorderanno per la dedizione all’insegnamento, la catechesi e la costante presenza all’asilo Maria e Andrea Bernocchi, un riferimento amorevole e costante – ricorda il sindaco Nuccia Berra – Grazie Suor Liliana da parte di tutta la nostra comunità”.