Addio a Davide Raimondi, dipendente comunale di San Vittore Olona.

Addio a Davide Raimondi, dipendente comunale

Municipio di San Vittore Olona in lutto per la scomparsa di Davide Raimondi, da anni dipendente comunale. Prima impegnato tra le fila dell’Ufficio tecnico, negli ultimi anni era passato, sempre nelle vesti di amministrativo, nell’ufficio della Polizia Locale. Da tempo stava lottando contro una malattia.

Il cordoglio del Comune

“Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e tutti i dipendenti esprimono il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia del dipendente Davide Raimondi – ricordano dal palazzo comunale – Davide è stato un lavoratore competente e appassionato, in servizio nella la Polizia Locale e, in precedenza, all’Ufficio Tecnico. Il suo impegno e la sua dedizione lasciano un vuoto profondo in tutta la comunità sanvittorese”.

“La notizia della sua scomparsa è un enorme dispiacere – aggiunge il comandante della Polizia Locale Ermanno Taeggi – Davide è stato sempre un ottimo collaboratore e la sua mancanza sarà enorme”. Cordoglio è arrivato anche dalla lista di minoranza Civicamente. Le esequie si terranno giovedì 27 agosto, alle 10, nella Chiesa di San Pietro, Canazza, a Legnano.