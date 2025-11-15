L'evento sportivo sarà sarà ospitato nella palestra delle scuole primarie Rodari sabato 22 novembre 2025, dalle 9 alle 17.

L’Asd Vomien SS Martiri Legnano ha annunciato che, su conferma ufficiale del Comitato Regionale Fipav Lombardia, la Coppa Lombardia di Sitting Volley 2025/2026 si svolgerà a Legnano, sabato 22 novembre 2025, dalle 9 alle 17.

A Legnano la Coppa Lombardia Fipav di Sitting Volley

L’evento, che rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione regionale del Sitting Volley, sarà ospitato nella palestra delle scuole primarie Rodari, in via dei Salici 8. La manifestazione vedrà la partecipazione delle migliori squadre lombarde di Sitting Volley e offrirà un’importante occasione di incontro, sport e inclusione, con l’obiettivo di promuovere la disciplina e diffondere i valori di uguaglianza, rispetto e partecipazione attraverso lo sport.

Il commento di Crotti

“La nostra società è orgogliosa di poter ospitare a Legnano un evento così significativo per la nostra regione e per la promozione dello sport inclusivo”, ha dichiarato Lucio Crotti, presidente dell’Asd Vomien SS Martiri Legnano. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comitato Regionale Fipav Lombardia e con il supporto delle istituzioni locali, che condividono l’impegno verso un futuro sempre più accessibile e inclusivo nello sport.