Alternanza scuola-lavoro alla Protezione Civile

Anche quest’anno alcuni studenti del liceo Clemente Rebora di Rho hanno affrontato una settimana di formazione scuola lavoro alla sede del Cor, gruppo di protezione civile che ha sede in via Bersaglio.

Una occasione preziosa per imparare cose nuove e per conoscere il mondo di chi affronta lungo tutto l’anno emergenze di ogni genere. Nella sede del Cor, in via Bersaglio, le studentesse hanno seguito lezioni teoriche e pratiche, partecipando ad alcune esercitazioni indossando anche gli appositi giubbotti catarifrangenti. Una convenzione sottoscritta dal Liceo Rebora e dal Cor ha consentito loro di «arricchire e integrare la propria preparazione culturale e la propria formazione personale con la concreta operatività dell’esperienza guidata; di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta sia del mondo del lavoro, sia delle proprie competenze e attitudini in rapporto ad esso».

L’assessore Brognoli: “Questa settimana ha dimostrato quanto sia fondamentale coinvolgere i ragazzi in percorsi pratici”

Al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro i quattro studenti del Rebora Filippo, Sofia, Nicolò e Viola, hanno incontrato l’assessore alla Protezione Civile Emiliana Brognoli che ha ascoltato da loro le impressioni su questa settimana particolare che hanno vissuto lontano dai banchi del liceo di via Papa Giovanni XXIII. «Questa settimana ha dimostrato quanto sia fondamentale coinvolgere i ragazzi in percorsi pratici e concreti per renderli più consapevoli e attivi nella tutela delle loro comunità – ha affermato Brogonoli Queste esperienze formative permettono ai giovani di conoscere il valore del lavoro di squadra, della prevenzione e della responsabilità verso il territorio».