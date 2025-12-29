Risate e pattinaggio per l’ultimo giorno dell’anno, senza botti, a Rho

Si preannuncia un San Silvestro decisamente accattivante a Rho, all’insegna del divertimento, con due diverse proposte.

Musica e risate al teatro de Silva con Paolo Rossi

Mercoledì alle 21.45 il veglione di fine anno al Teatro Civico de Silva di piazza Jannacci prevede musica e risate grazie alla presenza di quel grande mattatore che sa essere Paolo Rossi, accompagnato dalla sua band. Il “Recital di Capodanno” sarà un modo per reinventare con sarcasmo, musica e poesia i grandi classici e frammenti di vita vissuta in canzonacce popolari. Il suo è un linguaggio irriverente e spiazzante, ma sempre chiaro e accessibile. Musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari, con la partecipazione di Caterina Gabanella per un ultimo dell’anno assolutamente divertente. Alla mezzanotte brindisi con spumante e panettone. Ultimissimi posti in vendita al Tourist Infopoint di piazza San Vittore o su Vivaticket.it.

In piazza Visconti “Capodanno sul ghiaccio”

Sempre mercoledì dalle 21 fino alle 2 del primo gennaio 2026 in piazza Visconti si potrà vivere un “Capodanno sul ghiaccio” grazie alla pista allestita in occasione del Natale e degli imminenti Giochi Olimpici Invernali MiCo26. Ingresso a pagamento con noleggio pattini, animazione e divertimento, soprattutto per i più giovani, pronti a cimentarsi in ogni evoluzione fino a tardi.

L’assessore Valentina Giro: “Non utilizzate i botti e divertitevi”

“Due opportunità diverse e ugualmente accattivanti, per festeggiare il nuovo anno in allegria qui in città – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – In quanto assessore che si occupa anche di animali, inizio a raccomandare a tutti di non utilizzare botti: oltre a essere vietati, causano problemi ai nostri piccoli amici. Confidiamo nel buon senso di ciascuno, augurando a tutti una bella fine del 2025 e un buon inizio 2026”.