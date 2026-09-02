125 anni di musica con il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale: sfilata per le vie della città e gran finale all’oratorio San Carlo

Il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho taglia il traguardo dei 125 anni di fondazione. Lo farà con un grande evento in programma sabato. Una grande serata di musica, spettacolo e tradizione aperta a tutta la cittadinanza.

Alla festa parteciperanno anche l’Academy Parade Band, della Maxentia Brass Band, degli Sbandieratori di Ferno e del Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno

L’evento, organizzato in collaborazione con l’oratorio San Carlo nell’ambito della Tradizionale Festa dell’Oratorio, vedrà la partecipazione della Academy Parade Band, della Maxentia Brass Band, degli Sbandieratori di Ferno e del Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno.

Sfilata dei gruppi musicali per le vie della città e concerto finale all’oratorio San Carlo

Il programma prevede la sfilata dei gruppi musicali per le vie della città dalle 19, il saluto delle autorità in piazza San Vittore, la grande parata verso l’Oratorio San Carlo e, dalle 20.00, «Musica a Tavola», con esibizioni e spettacoli per il pubblico. Gran finale alle 22.30 con premiazioni e ringraziamenti. Sarà attivo un punto ristoro presso l’Oratorio San Carlo per tutta la durata della manifestazione.

In caso di maltempo la festa si svolgerà alle 21 nella palestra di via Cornaggia

In caso di maltempo le esibizioni si svolgeranno nella palestra dell’oratorio San Carlo in via Cornaggia a partire dalle 21.