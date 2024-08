Trascorso agosto tra vacanze e grande caldo, il fine settimana a Vittuone si ripresenta vestito da Summer Fest. Se a fine luglio erano state le tre serate della Vittuone Summer Street Food a richiamare in piazza mercato centinaia di Vittuonesi, e non solo, per questo weekend, da oggi, venerdì 30 agosto, fino a domenica 1 settembre, si prevede il bis, questa volta al Parco Lincoln, con la Vittuone Summer Beer Fest.

Vittuone si prepara per la Summer Beer Fest

La ricetta che ha avuto tanto successo a luglio viene ripresa con alcune modifiche e diversi bilanciamenti tra i vari ingredienti, ma puntando sempre su bere bene, mangiar bene e divertirsi stando insieme, ascoltando della buona musica e ballando nelle tre serate, fino alle 24, grazie alla presenza di band locali e dj set. Oltretutto il meteo preannuncia ancora delle serate piuttosto calde…

Ci saranno dunque gli stand dei birrifici artigianali, con birre di tutti i tipi, dalle classiche a quelle più innovative, e poi quelli delle cucine itineranti. Venerdì 30 sarà ancora possibile l’apertura facoltativa degli esercizi commerciali sino alle 24.

I prossimi appuntamenti di E...state a Vittuone

Dopo questa ripartenza sprint, E...state a Vittuone 2024 proporrà altri due interessanti appuntamenti.

Dal 2 al 7 settembre sarà la volta di E...state Sport, sempre al Parco Lincoln, con presentazioni ed esibizioni dimostrative delle Associazioni sportive vittuonesi. Infine, sabato 7 settembre, con inizio alle 21, ancora al Parco Lincoln, concerto di chiusura della rassegna estiva.

Protagonista sarà la Maxentia Big Band, che già lo scorso anno aveva concluso le manifestazioni estive vittuonesi con una una bella esibizione, che questa volta proporrà un programma dedicato a due grandi della musica da film (e non solo) italiana: Nino Rota ed Ennio Morricone.