Rho aderisce a “Ville Aperte in Brianza” aprendo le porte del Palazzo comunale il 28 e 29 settembre e come guide i giovani studenti dell'Istituto Mattei.

Ville aperte a Rho: visite guidate al palazzo comunale

Quattordici giovani studenti dell’Istituto Mattei (sezione Turistico) faranno da ciceroni durante le 5 visite previste per giornata.

Qualche giorno fa i ragazzi hanno seguito una formazione tra le sale, lo Scalone d'Onore e gli affreschi murali seicenteschi provenienti da palazzo Crivelli presenti in Municipio, per essere al meglio preparati durante il prossimo weekend. I ragazzi hanno aderito volontariamente al progetto, promosso dall'assessorato al turismo del Comune di Rho, che rientra negli ambiti sia di orientamento che di cittadinanza attiva. Un'occasione per cimentarsi in un possibile futuro lavoro, scoprendo il patrimonio storico e artistico del proprio territorio.

Per aderire alle visite occorre prenotarsi sul sito di Ville Aperte o rivolgersi al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, che risponde al 02.93332223 – 333.6153932; turismo@comune.rho.mi.it.