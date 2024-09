Si avvicina la quarta puntata del progetto “Uno Stradivari per la Gente – Suoni nelle fabbriche” che vedrà l’orchestra dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano presentare, negli spazi della CMG, Costruzioni Meccaniche Giani, di Castano Primo, il prossimo 5 ottobre 2024, alle ore 21, Le Quattro Stagioni Portene di Astor Piazzolla.

"Uno Stradivari per la gente" fa tappa alla Cmg di Castano

Ancora una volta il Maestro Lorenzo Meraviglia suonerà un violino Omobono Stradivari del 1730. Orchestra e violino saranno diretti dal Maestro Mauro Ivano Benaglia che suonerà anche il piano. I primi tre appuntamenti hanno visto la partecipazione entusiasta di poco più di mille persone: un successo inaspettato che siamo sicuri si ripeterà anche a Castano.

"La mission è quella di portare eventi di così alto livello dove in genere non ci si aspetta che ci siano" h affermato l'assessore Del Curto.

Così il presidente di Fondazione Ticino Olona, Salvatore Forte: "Con questo evento portiamo la cultura in quei luoghi dove è si presente ma non viene prestata la giusta attenzione". L'azienda guidata da Giorgio Giani, che ospiterà l'evento appunto, è già in fibrillazione. "C'è un'attesa quasi natalizia in vista di questo grande appuntamento".