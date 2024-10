Il progetto “Uno Stradivari per la Gente – Suoni nelle fabbriche” continua il suo tour nelle aziende del territorio facendo tappa alla Maleco di Vittuone.

Uno Stradivari alla Maleco di Vittuone

Pensavamo di aver concluso il tour di quest’anno e invece, grazie alla sensibilità, alla disponibilità e all’amore per il bello dell’imprenditore Ivano Malazzi, titolare della MALECO srl di Vittuone, un’eccellenza nazionale e internazionale nel settore delle forniture di sistemi di protezione antincendio, ci ritroveremo il prossimo 8 novembre 2024, alle ore 21, proprio negli spazi della Maleco srl per ascoltare “Le Quattro Stagioni Portene” di Astor Piazzolla. Ancora una volta il Maestro Lorenzo Meraviglia suonerà il violino Omobono Stradivari del 1730. E ancora una volta l’orchestra e il violino saranno diretti dal Maestro Mauro Ivano Benaglia che suonerà anche il piano. E così lo spazio di lavoro della ditta sarà trasformato in una sorta di auditorium con un palco e una platea circondata da camion dei pompieri dotati delle migliori e più recenti tecnologie per interventi di soccorso sempre più sicuri e veloci. Non era certo scontato che qualcosa di simile potesse realmente avvenire.

Il ringraziamento per questa nuova tappa

"Quindi anzitutto un grazie di cuore a Ivano Malazzi e a Marcello Mazzoleni, presidente di Fondazione per Leggere, che sono stati i primi a proporre quest’ultimo appuntamento del 2024. E anche in questa occasione la rete tra Comune di Vittuone, Fondazione per Leggere, Ditta Maleco, Accademia d’Archi e la nostra Fondazione ha prodotto qualcosa di innovativo che piacerebbe moltissimo ad Adriano Olivetti che già negli anni ’50 dello scorso secolo, parlando di cultura e lavoro e del loro rapporto, ricordava che nella sua fabbrica “si tengono continuamente concerti, mostre, dibattiti… ci sono le biblioteche con decine di migliaia di volumi… e centinaia di riviste d’ogni tipo. Con la Olivetti collaborano intellettuali, scrittori, artisti di primo piano, alcuni ricoprendo ruoli importantissimi… [il tutto perché] la cultura crea valore. Senso critico e inquietudine intellettuale sono per noi una risorsa strategica”.

Con i Community Days la Fondazione vuole portare la cultura nei luoghi e alle persone che normalmente non la praticano o ne sono escluse. E però solo grazie alla rete di cui sopra e ai suoi entusiasti partner è stato possibile portare avanti un progetto così ambizioso: a questi ultimi va il grazie di cuore della Fondazione. E se pensiamo che oltre 1.500 persone hanno assistito ai concerti fin qui tenuti, l’importanza del coinvolgimento di diversi attori, pubblici e privati, è determinante per azioni funzionali al benessere di una Comunità.

I ringraziamenti da parte dei protagonisti

Ivano Malazzi, titolare della Maleco srl, parla con emozione dell’evento nella sua fabbrica e sottolinea come, già da tempo, l’azienda sia attenta al sociale e sempre disponibile a fare qualcosa di bello e utile per il territorio. Riuscire poi a offrire ai propri concittadini, e non solo a essi, l’opportunità di ascoltare un suono unico come quello di uno Stradivari rende felici lui e i suoi familiari e, sicuramente, tutti i collaboratori della sua azienda.

Il Sindaco del Comune di Vittuone, Laura Bonfadini, è grato agli organizzatori per questa occasione e ritiene che sia un onore poter ospitare sul territorio cittadino un evento così unico e particolare. Dare l’occasione ai propri cittadini di assistere a un evento originale, l’orchestra in un luogo di lavoro, e di ascoltare il suono di un violino Stradivari era un’opportunità che non si poteva perdere. Patrocinio e collaborazione sono stati concessi con gioia e convinzione.

Marcello Mazzoleni, presidente di Fondazione per Leggere, che con il Sig. Ivano è stato il primo a ipotizzare la possibilità di questo evento, la racconta così: “Sono davvero felice che Maleco abbia voluto regalarci questa ulteriore opportunità di unire il prestigio dell'artigianalità e della sonorità dei violini Stradivari con l'ambientazione aziendale, creando una contaminazione affascinante. La musica che qui incontra gli ambienti della produzione, evoca un senso di trasformazione e di creatività, non ponendo limiti alla nostra immaginazione. Sarà un'esperienza acustica e visiva che resterà a lungo tra i nostri ricordi più belli”.

Il Maestro Mauro Ivano Benaglia ricorda che “è stato identificato, dopo attente valutazioni anche foniche, un programma musicale accattivante e di grande presa sul pubblico: ‘Le Quattro Stagioni Portene’ di Astor Piazzolla. Ispirate alle omonime stagioni di Vivaldi si possono gustare effetti, virtuosismi e ritmi sincopati propri della musica Argentina e tipici del suo più grande esponente. Un programma raro a trovarsi anche nei cartelloni delle più blasonate Istituzioni musicali. Tutto ciò guidando il pubblico attraverso cenni, aneddoti e curiosità sulla composizione di un fine narratore”.

Insomma possiamo dire che ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo indimenticabile.