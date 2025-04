Brigate Rosse. Donne e uomini della lotta armata è una delle più recenti lezioni narrate concepite dal Professor Paolo Colombo e da Storia &Narrazione, il laboratorio stabile di history-telling che dirige e che sarà in scena il prossimo 8 maggio a Busto Garolfo nell'auditorium della sala Besana della Bcc di Busto Garolfo.

Una serata dedicata alla storia delle Brigate rosse

L’ambizione di questo lavoro è provare a dare delle risposte a domande scomode e difficili. Come è stato possibile avvitarsi nella atroce spirale di violenza che ha alimentato la lotta armata in Italia negli anni Settanta? Come hanno vissuto e pensato le donne e gli uomini protagonisti di quel tempo e di quella parabola politica? Cosa li ha spinti a decidere di entrare, spesso giovanissimi, in clandestinità come brigatisti? Cosa significava, in concreto, vivere da rivoluzionari e al tempo stesso dover fare i conti con la propria esistenza di persone comuni, con i propri affetti, con la propria famiglia? E come avranno riconsiderato la loro esperienza negli anni del carcere o della infine recuperata libertà? Paolo Colombo racconterà quindi le storie personali dei brigatisti. Oggi ascoltarle è un atto di responsabile attenzione verso una tragica epoca storica: non per giustificare, non per assolvere, non per condannare, ma per provare a capire.

CAMPIONE DELL’HISTORY-TELLING

Docente di Storia Contemporanea e Storia delle Istituzioni politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Paolo Colombo (con Chiara Continisio) è anche il fondatore di Storia&Narrazione, laboratorio stabile di history-telling, attivo da quasi 20 anni, che cerca di raccontare la ‘Storia con la S maiuscola’ anche attraverso le ‘storie’ (con la ’s’ minuscola) di uomini e donne che hanno vissuto da comprimari i grandi eventi mondiali. La modalità scelta, per raggiungere un pubblico sempre più ampio, è a metà tra la performance teatrale e la vera e propria lezione: uno spettacolare connubio che sa essere coinvolgente e accattivante, rivolgendosi anche a un pubblico generalista. I numeri parlano chiaro: negli anni Storia&Narrazione è cresciuto, arrivando a proporre stagioni stabili nei grandi teatri milanesi (tra cui il Carcano e il Filodrammatci) e una serie di diffusissimi podcast, che vantano collaborazioni prestigiose. Si tratta, quindi, di una grande occasione per Busto Garolfo: l’8 maggio (ore 21), nella Sala Don Besana della BCC, arriverà un precursore e un ‘campione’ dell’history-telling!

“UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE”

“La serata dell’8 maggio è un appuntamento da non perdere - commenta il Sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Rigiroli -: non capita spesso di avere in paese uno storico e perfomer del calibro di Colombo. Oggi, poi, lo strumento dell’history-telling è sempre più conosciuto e apprezzato, per cui sono sicuro che la serata aiuterà i nostri cittadini a comprendere maggiormente il tragico fenomeno delle Brigate Rosse. Credo sia opportuno che, alla vigilia della giornata per le vittime del terrorismo e del 47esimo anniversario della morte dell’onorevole Aldo Moro, si torni a riflettere su questo tema”. “Il mio ringraziamento - conclude Rigiroli - va a tutti coloro che hanno reso possibile una serata di questo livello. In particolare devo complimentarmi con la macchina organizzativa dell’Università del Tempo Libero - che, ancora una volta, ha reso possibile un grande evento - e con la generosità di BCC - che ha ospitato la serata, con la consueta disponibilità -“.

“CULMINE DELL’ANNO ACCADEMICO”

“La serata con Colombo rappresenta il culmine del nostro Anno Accademico - afferma la Presidente di UTL, Fiorisa Buratti -: in una stagione caratterizzata da eccellenti serate formative e da 40 corsi - frequentati da oltre 500 studenti -, l’appuntamento con Storia&Narrazione, anche grazie alla rilevanza del tema trattato, è un’occasione prestigiosa e innovativa, che abbiamo voluto offrire alla cittadinanza di Busto Garolfo”. “Ringrazio l’Amministrazione comunale per il consueto sostegno e per il determinante appoggio nel creare il collegamento con Storia&Narrazione. Ringrazio anche BCC, che ci ha offerto aiuto concreto, consentendoci di dare, a questa importante serata, una collocazione di alto livello”.