Una giornata di festa per i giovani

Una giornata di festa e di condivisione per i giovani: è quella che andrà in scena a Rho venerdì 30 settembre

Una festa per i giovani

Su stimolo di Paolo Bianchi, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Rho, in giugno si sono riuniti tutti gli attori coinvolti sul territorio nelle politiche e nei servizi per i giovani e le giovani. Da questo primo tavolo è emerso il desiderio di organizzare una giornata di lavoro e festa tutti insieme il 30 settembre allo Spazio MAST di via San Martino 22 a Rho, spazio comunale gestito dalla Cooperativa Sociale LaFucina e fulcro delle attività destinate alla popolazione giovanile territoriale.

L'evento dal titolo “READY STEADY GO!” vedrà coinvolta una decina di enti tra cooperative, associazioni e progetti territoriali e sarà occasione per presentare alla comunità tutti i servizi attivi per il target di riferimento: sportelli psicologici e d’ascolto, percorsi formativi a scuola e nel territorio, servizi di aggregazione e socializzazione per giovani con fragilità, progetti di sostegno allo studio e di politiche attive per il lavoro, ma anche occasioni di eventi, musica e cultura. Il pomeriggio prenderà il via alle 18 e verrà guidato dai giovani speaker di Radio MAST che presenteranno una tavola rotonda interattiva e giocosa, a seguire piccolo aperitivo offerto e possibilità di cena a pagamento con truck e stand. Dalle 20 intrattenimento musicale grazie ai giovani del MAST.