Un pomeriggio all'insegna dell'inclusività in biblioteca

Un sabato pomeriggio in biblioteca nel segno dell'inclusività.

Pomeriggio all'insegna dell'inclusività in occasione del "Mese del Pride"

Sabato 15 giugno, in occasione del “Mese del Pride”, l'Amministrazione comunale, in collaborazione col gruppo Amnesty International di Legnano, dedica un pomeriggio al tema dell'Inclusività con l’evento “Luoghi e spazi dell'amore Lgbtqia+. Riflessioni itineranti”; un’occasione per sottolineare l'importanza dell'inclusività e per promuovere la diversità di genere.

Appuntamento dalle 16: ecco il programma

L’appuntamento è, a partire dalle 16, nel parco della biblioteca di via Cavour con Mostre d'arte all'aperto di @melaniavicentini, @artemarghe, @cd.creation.discovery, @scatti.buttati, @meriodoc e Massimo Giorno.

Alle 18 Carlo Scovino presenterà il suo libro "Inclusività. Luoghi e spazi dell'amore Lgbt+” (editore Rogas), testo che parla di luoghi considerati “gay friendly” come San Francisco, Londra, Sitges o, in Italia, Torino e, fino a qualche anno fa, Torre del Lago e la Versilia e che invita a riflettere sul loro carattere più profondo. Seguirà il concerto della band AcusticaMente.

Alla realizzazione dell'evento collaborano il Collettivo Cotangente e la Cooperativa Sociale Albatros.

Ingresso libero e gratuito.