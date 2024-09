Si annuncia un fine settimana nel segno del gioco quello del 14 e 15 settembre nel parco della biblioteca di via Cavour a Legnano.

Un fine settimana nel segno del gioco in biblioteca

La seconda edizione di AMiGo, AltoMilanese in Gioco, iniziativa che rientra nel programma de “La Bella estate”, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del gioco da tavolo, che torna dopo il successo riscosso nel 2023. Nella due giorni il parco di villa si animerà con decine di tavoli da gioco e gazebo dove appassionati, esperti e famiglie potranno sfidarsi, divertirsi e scoprire nuovi giochi insieme.

AMiGo dà anche l'opportunità di incontrare dal vivo alcuni dei più noti autori di giochi da tavolo, come Luca Borsa e Luca Bellini, una eclettica coppia di autori specializzati in giochi per famiglie e bambini; Andrea Crespi, autore legnanese e vincitore del “Gioco dell’anno 2016”; Fabio Lopiano, autore di Autobahn e 3 Ring Circus e tanti altri talentuosi creatori che presenteranno le loro ultime novità e prototipi. Saranno presenti anche celebri blogger e content creator come Tuxx, MeepleOrDie, Giocamisu, Boardgames Offerte e Boardgamesfever! Durante AMiGo si potrà fare un picnic di gruppo nel parco portando la colazione al sacco o pranzare al ristorante self-service Il Giardino.

Tutti gli enti coinvolti

L’evento è organizzato in collaborazione dall’amministrazione comunale e dalla neonata Ludoteca Altomilanese APS, fondata da un gruppo di appassionati che, da un anno, si ritrova ogni giovedì sera alla Biblioteca di Quartiere Mazzafame. Per gli aspetti logistici e per la preparazione dell’evento sono coinvolti anche la Biblioteca comunale “Augusto Marinoni”, la Protezione Civile Alberto da Giussano Odv – Legnano, la Contrada San Magno e l'associazione ludica In Ludo Veritas.

AMiGo si tiene sabato 14 settembre dalle 14 alla mezzanotte e domenica 15 settembre dalle 10 alle 18. L'evento è gratuito e aperto a tutti. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.