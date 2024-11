Il Coro Divertimento Vocale si esibirà in un concerto benefico sabato 23 novembre, alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano a Nerviano.

Un concerto benefico per aiutare i giovani di Haiti

L'evento, organizzato dall’Associazione Maurizio Garegnani con il Patrocinio del Comune di Nerviano, ha come obiettivo la raccolta di offerte a sostegno della Missione Tiryviè, che mira a dare un futuro ai ragazzi di Haiti attraverso l’istruzione, guidata dal motto: “La conoscenza è speranza”.

L’ingresso è ad offerta libera.

L'associazione Maurizio Garegnani

L’Associazione Maurizio Garegnani, nata nel 2009 in memoria di Maurizio, sostiene l’educazione di giovani in condizioni di povertà estrema. Realizza il desiderio di Tiziana e Maurizio Garegnani di supportare l’opera di Don Giuseppe Grassini, missionario attivo in Zambia fino al 2011 e ora impegnato per Haiti.

Per informazioni e aggiornamenti sull’Associazione Maurizio Garegnani, visita il sito www.associazionemgaregnani.org, contatta via email a info@associazionemgaregnani.org o chiama il numero 338 6291317. Visita la pagina Facebook.

Coro Divertimento Vocale

Il Coro Divertimento Vocale, con le sue 150 voci e una band pop rock, è uno dei cori più numerosi d’Italia. Fondato nel 1996 a Gallarate da 20 giovani, sotto la guida del Maestro Carlo Morandi, ha realizzato oltre 300 concerti e si è sempre distinto per il suo impegno solidale. Nel 2019 ha raggiunto la finale di Italia's Got Talent.