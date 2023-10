L’edizione numero 416 dell’Antica Fiera di San Martino è ormai pronta. Dall’11 al 13 novembre la comunità di Inveruno torna ad ospitare l’appuntamento principale, a livello commerciale, agricolo e culturale, del nostro territorio.

Tutto pronto per l'Antica Fiera di San Martino

“L’appuntamento di quest’anno avrà un focus molto ben definito – ci spiega il sindaco Sara Bettinelli – Sia i convegni che molti appuntamenti saranno infatti tematizzati su cambiamenti climatici. Con gli importanti convegni che andiamo ad ospitare vorremmo porre l’attenzione di tutti su questo tema per analizzare il ruolo che ognuno di noi ha sulla gestione dell’ambiente. Ma anche sulle ripercussioni di cosa il cambiamento climatico impatta sulla nostra quotidianità”. Ma andiamo con ordine, gli eventi avranno come ‘prologo’ la sera di venerdì 10 novembre: “Come già lo scorso anno vogliamo rendere fruibili e viva la parte fieristica commerciale anche la sera – spiega l’Assessore delegato Luigi Gariboldi – per questo dalle 18 di venerdì, con la prima inaugurazione, andremo ad aprire le aree a stand che saranno ancora più ampie dello scorso anno. Ci saranno poi momenti di intrattenimento e svago, pensati per il differente pubblico di visitatori, ogni giorno nel tardo pomeriggio e sera”.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Il programma della festa

Tra gli appuntamenti più caratterizzanti dell’Antica Fiera di San Martino, sono confermati la mostra degli avicoli, la rassegna dei conigli, il capanno della biodiversità. In quest’ultima area ci saranno la mucca Margherita e capretta Nuvoletta per far sentire i bambini protagonisti della vita di campagna; ma ci saranno anche appositi laboratori per loro: ‘tessi-amo per bambini’, ‘mai dire mais’ e quello

sul miele. Presenti in loco anche diversi animali di fattoria, cosi come alcune pecore, per far conoscere a tutti il procedimento che dall’animale porta all’utilizzo finale della lana. Pony per bambini ed esibizione scenica di falegnami in viale Piemonte completano le proposte.

Il programma culturale delle giornate

Molto ampia l’offerta culturale con le mostre promosse nei tre giorni:

- Sala Virga: ‘Mostra dell’artista Giovanni Mascetti – L’etica della forma’

- Biblioteca: ‘I ghiacciai della Lombardia – Terra Glacialis’

- Sede APAI: ‘Antichi mestieri’ con laboratori

- Sede APAI: ‘Assaggiamo la foto’ con ‘Fotoinfuga’

- Casa parrocchiale di via Grandi 7: ‘Opere pittoriche ed oggettistiche appartenute a Mons. Luigi Belloli’

Di sicuro interesse, per l’attenzione alle dinamiche ambientali, i convegni:

- CHE CE NE FACCIAMO DELLA CAMPAGNA?

PRODURRE ENERGIA PRESERVANDO IL TERRITORIO

Fonti rinnovabili, con intelligenza

(Biblioteca Comunale, Sala F. Virga, sabato 11 Novembre, ore 17.30)

- TERRA GLACIALIS – I GHIACCIAI DELLA LOMBARDIA

(Biblioteca Comunale, Sala F. Virga, sabato 11 Novembre, ore 21.00)

- Il VALORE DELL’ACQUA IRRIGUA PER IL TERRITORIO AGRICOLO Usare l’oro blu in agricoltura per conservarlo

(Biblioteca Comunale, Sala F. Virga, domenica 12 Novembre, ore 17.30)

- LA FATICA DEI PARCHI OGGI NELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Nel 40° anniversario della Legge 86/83 sui Parchi Lombardi tiriamo qualche somma (Biblioteca Comunale, Sala F. Virga, lunedì 13 Novembre, ore 10.00)

Le parole dell'assessore Gariboldi

“Ovviamente saranno presenti anche alcuni espositori storici – prosegue l’Assessore Gariboldi – in Piazza don Rino Villa ci sarà l’Azienda Agricola Santa Giulia con laboratori di panificazione, prodotti a km zero e giochi di una volta. Domenica in largo Pertini i sapori con l’Accademia della Costina e la dimostrazione di mungitura (alle 16.30). Mentre in piazza San Martino domenica il grande appuntamento, dopo la Santa Messa, sarà con la sfilata e benedizione dei trattori. Nel pomeriggio, sempre in piazza, spettacoli di giocoleria e artisti di strada.

Nell’area commerciale tra via Manzoni e via Liguria presenti inoltre i produttori del Parco del Ticino, gli stand di ‘Campagna Amica’ e di altre produzioni locali. Non mancheranno ovviamente le giostre con il Luna Park.