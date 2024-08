Tutto pronto per la tre giorni all'insegna dell'Arconate Beer Festival

Giovedì 29 agosto ha inizio la tre giorni dell’Arconate Beer Festival: musica, buon cibo e sano divertimento in un format giovane e rinnovato. Essenziale il sodalizio con le attività commerciali.

Dopo il successo della patronale ecco la festa che chiude l'estate

Dopo il successo della Festa Patronale, l’Amministrazione comunale avvia la chiusura dell’estate Arconatese con l’ormai tradizionale Festa della Birra. Un format diverso è stato pensato per l’edizione 2024 che si sviluppa intorno alla collaborazione con gli esercizi commerciali. Da giovedì 29 a sabato 31 agosto, in piazza Libertà sarà dunque possibile cenare con diverse specialità prodotte dai ristori locali e godere dei vari spettacoli in programma. Aprono la kermesse ‘I nuovi eroi’ che giovedì 29 agosto intratterranno il pubblico con un beat italiano anni ‘60, venerdì sarà poi il turno di ‘Echo the group’ – cover band anni ‘80 e ‘90. Chiudono i tre giorni di musica gli ‘Effettoliga’ che tornano ad Arconate con il loro tributo a Ligabue.

Le parole del sindaco Mantovani

Così ha commentato l'iniziativa il sindaco arconatese Mario Mantovani: