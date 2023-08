Tutto pronto per la Sagra di San Lorenzo

A Parabiago venerdì 1 settembre il via alla Sagra di San Lorenzo, edizione 2023. L’evento terrà banco per 11 serate consecutive fino al prossimo 11 settembre, ed è considerato ormai una garanzia.

In campo 150 volontari alle prese coi preparativi

Centocinquanta volontari, molti dei quali al rientro dalla ferie, hanno già la testa alle ultime limature che interesseranno il grande evento. Anche il riscontro occuperà un posto di rilievo nell’agenda degli organizzatori, che puntano a superare quota 2.500, quella cioè che corrisponde al numero di persone attirate lo scorso anno.

Le novità di quest'anno

Hobbisti, corsa baby e Libero Ferrario. Queste le novità salienti che caratterizzeranno l'edizione ormai alle porte. E’ in programma la «Cur sagra», la corsa non competitiva che inaugurerà l'iniziativa e che andrà in scena nella serata di venerdì stesso. Altra novità di quest'anno, poi, sarà la corsa baby, la 800 metri che vedrà protagonisti proprio i più piccoli.

Originale pure il momento che consisterà in un vero e proprio scambio di hobby. «Ciascun parabiaghese che desidera insegnare una disciplina, un'attività oppure un'arte potrà farlo creando un do ut des esperienziale. Sul fronte musicale non mancherà il tributo ai Nomadi. Non mancheranno nemmeno gli spettacoli e i tornei sportivi. L'esibizione del Corpo musicale San Lorenzo allieterà inoltre il pubblico che parteciperà all'iniziativa. Ciliegina sulla torta saranno infine i fuochi d'artificio.

Un assaggio del programma

Il programma della manifestazione si compone di una serie di appuntamenti. Si comincia venerdì con Cur sagra e Corsa baby, per proseguire con l’intrattenimento musicale con Missklang (inizio alle 21.30). Il giorno successivo, sabato, il tributo ai Nomadi a cura degli Aironi neri. Domenica ci sarà la Santa Messa che sarà celebrata da don Fabio Verga in occasione del 25esimo anniversario di sacerdozio. La sera è in scaletta lo spettacolo sui grandi successi di Broadway con Ago «A little musical night».

Lunedì 4 settembre il torneo di calcio che partirà alle 19.30 e l’intrattenimento musicale con la Jolly roger band. Martedì 5 la partita di calcio tra i rioni a cui farà seguito la musica suonata dai Groove old boys rock band. Canovaccio simile per mercoledì 6 settembre. Sul palco, però, i musicisti del duo J and K Power Americana music. Giovedì 7 il concerto del corpo musicale San Lorenzo, mentre venerdì 6 toccherà alla cover band Ligera.