"Trombusto": l'iniziativa musicale anima il paese

A Busto Garolfo la musica ha animato l'area Bcc.

Foto 1 di 8 Foto 2 di 8 Foto 3 di 8 Foto 4 di 8 Foto 5 di 8 Foto 6 di 8 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

Grande successo per il raduno dei trombettisti a Busto Garolfo

Il raduno dei trombettisti a Busto Garolfo, tenutosi domenica 22 settembre nell’area Bcc di via Manzoni, ha riscosso un enorme successo. L'evento, dedicato alla memoria di Enzo Pinciroli e sostenuto dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha visto la partecipazione di musicisti di tutti i livelli, che hanno avuto l'opportunità unica di suonare accanto a professionisti di fama internazionale. Tra questi, il celebre Fabrizio Bosso, che ha deliziato il pubblico con la sua presenza e le sue straordinarie doti musicali. La giornata è iniziata con le attività musicali e si è conclusa con un concerto emozionante diretto da Francesco Marsigliese, culminando con l’esibizione di Bosso insieme ai partecipanti e al suo Spiritual Trio.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

Musica, prove collettive e una mostra di strumenti di qualità

Il programma della giornata ha offerto un'esperienza completa agli appassionati di tromba, con prove collettive, esibizioni e momenti di apprendimento. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno potuto provare insieme in vista del concerto finale, che ha entusiasmato il pubblico. Oltre alle attività musicali, una mostra di strumenti e accessori ha arricchito ulteriormente l'evento, con la presenza di marchi prestigiosi come G&P, Bosc e Lotus. Nonostante le previsioni di maltempo, la giornata si è svolta senza intoppi, con un clima di entusiasmo e partecipazione che ha reso l'evento un vero trionfo per la comunità musicale.