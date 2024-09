Si è conclusa con un successo straordinario la prima edizione dell'Arconate Beer Festival, un evento di tre giorni che ha trasformato la piazza della città in un punto di riferimento per tutti gli amanti della birra e della buona compagnia.

Tre giorni di festa con l'Arconate beer festival

Organizzato dal Comune di Arconate in collaborazione con gli esercizi commerciali locali, il festival ha visto una partecipazione entusiasta della comunità e dei visitatori provenienti da tutto l’hinterland. L'iniziativa, che si è tenuta per la prima volta in Piazza Libertà, ha offerto una vasta selezione di birre di altissima qualità, affiancate da specialità culinarie create appositamente per l'occasione dagli esercizi commerciali che hanno aderito: Il New Coyote Pub, la pizzeria Il Vesuvio, il Bar L’Incontro, la gelateria Mister Ice Cream, il Tulip Wine Bar, il Bar Queen’s e la Trattoria Bottini.

"Siamo orgogliosi del risultato di questa nuova edizione dell’Arconate Beer Festival - ha dichiarato l’On. Mario Mantovani, Sindaco di Arconate. "Il nostro obiettivo era creare un momento di aggregazione, un momento di festa e di serenità che al contempo valorizzasse il nostro commercio locale e devo dire che la risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa."

Collaborazione fra pubblico e privato

L'Arconate Beer Festival ha rappresentato un importante momento di rilancio per il commercio locale, dimostrando come la collaborazione tra pubblico e privato possa creare sinergie vincenti anche ad Arconate. La partecipazione attiva degli esercenti ha contribuito a rendere unico ogni momento del festival, rafforzando il senso di comunità che caratterizza il nostro paese.

Per questa nuova edizione della festa della birra il Comune ha sostenuto le spese relative alle licenze Siae (€ 900) e le spese per il service (€ 1.000) oltre alle spese per preparare gli stand. Spese comunque ridotte grazie al contributo degli sponsor. L’intrattenimento musicale è stato invece offerto dagli esercizi commerciali. Ottima musica suonata e interpreta da “I Nuovi Eroi” con un beat italiano anni ‘50/‘60, gli “Echo the Group” che hanno fatto ballare con un esilarante spettacolo e gli “Effetto Liga” con il loro noto tributo a Ligabue per la serata finale.

Il commento del consigliere Monolo

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo evento," ha aggiunto il consigliere Pietro Monolo, uno degli organizzatori ampiamente sostenuto dalla collaborazione dei colleghi consiglieri e assessori. "Dai volontari, ai commercianti, agli sponsor, in particolare Rezzonico Auto e Malanchini srl, alla Polizia Locale e Arconate Serena, senza dimenticare i numerosi cittadini che hanno scelto di trascorrere questi giorni ad Arconate".

Considerato il successo di questa prima edizione, il Comune di Arconate è già al lavoro per pianificare la prossima edizione dell'Arconate Beer Festival, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente l'offerta e di consolidare questo appuntamento come un evento imperdibile nel panorama delle manifestazioni della zona.