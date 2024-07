“E…state a Vittuone 2024” è in arrivo dal 26 al 28 luglio 2024: venerdì, sabato e domenica, tre giorni della “Vittuone Summer Street Food”.

Tre giorni con il "Summer street food" a Vittuone

Dal mattino alle 11 fino alle 24, in piazza mercato, con entrata libera ci saranno attrazioni per tutti i gusti, “street food” (cibo di strada) delle migliori cucine itineranti, maestri birrai con le loro birre artigianali, hobbisti, artigiani, artisti di strada, ad iniziare da quelli che indirizzano i loro spettacoli ai più piccoli; per i bambini ci saranno giochi ed attrazioni. E poi la musica, con gran finale in serata, con la musica dal vivo e il karaoke, quando un po’ di fresco aiuterà anche i più pigri ad uscire di casa.

Tutto questo senza dimenticare la consueta - per il mese di luglio - apertura facoltativa degli esercizi commerciali in Vittuone nella serata di venerdì sino alle 24.