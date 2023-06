Tornano Cinestesia e il Festival dei corti

Due giorni di eventi culturali a ingresso libero - film, teatro, musica e incontri - al Cinema Sala Ratti di Legnano (corso Magenta 9).

Cinestesia e Festival dei corti (con opere in arrivo anche da Iran e Canada)

Nel fine settimana tornano infatti Cinestesia, giunta alla 12esima edizione, e il Festival dei corti, che quest’anno taglia il traguardo dei dieci anni. Entrambi gli eventi, promossi dal Cineforum Marco Pensotti Bruni, si rivolgono in particolar modo ai giovani, ma sono naturalmente aperti a tutta la cittadinanza. Il pubblico avrà modo di visionare i dieci migliori corti selezionati tra i 129 iscritti al concorso (aperto a giovani talenti italiani e internazionali); opere provenienti da Iran, Francia, Canada, Libano, Regno Unito e Italia.

A scegliere il miglior film tra i dieci finalisti sarà il pubblico in sala

Domani, sabato 17 giugno 2023, l’appuntamento è per le 16 con la presentazione del programma di Cinestesia 2023; alle 16.30 inizierà la proiezione dei corti finalisti del festival (quest’anno al voto del pubblico in sala si affiancherà, nella selezione finale per il miglior film, il voto espresso dagli spettatori dello Spazio incontro Canazza e del Centro Pertini, dove oggi, venerdì 16 giugno, alle 21, con ingresso gratuito, si terrà la proiezione dei dieci cortometraggi selezionati); alle 19 è prevista la presentazione del libro "La doppia porta dei sogni" dell’autore e critico cinematografico Guido Fink; alle 20 si terrà la premiazione del decimo Festival dei corti; alle 21, sarà proiettato il film biografico "Elvis" di Baz Luhrmann.

"L'acchiappasogni" dei ragazzi del Pertini e il podcast dal vivo "Argini"

Per dopodomani, domenica 18 giugno, sono due gli appuntamenti in calendario: alle 17, andrà in scena "L’acchiappasogni", spettacolo realizzato dai ragazzi del Centro Pertini al termine di un progetto teatrale; alle 21, sarà la volta di "Argini", un podcast dal vivo per raccontare come musiche e voci attraversino tempi e spazi. Le musiche e le voci sono quelle di Elisa, Domenico, Costantino e William, i quattro amici che nel gennaio 2022 sono morti finendo con l’auto nel fiume Trebbia a Calendasco, in provincia di Piacenza. Un live con musiche e testi di canzoni rap lasciate dai quattro ragazzi, raccolte dai loro genitori, portate sui media da Valerio Millefoglie, giornalista di Repubblica.