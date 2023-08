Pero in Festa torna venerdì 22 e sabato 23 al Giardinone e domenica 24 settembre al Giardinone e su via Sempione, con proposte enogastronomiche, musica live, spettacoli, intrattenimento, market con esposizione di prodotti e servizi da parte di artigiani, hobbisti e commercianti del territorio e con il consueto coinvolgimento delle associazioni locali.

A settembre torna pero in festa dal 22 al 24 settembre

Gli orari della manifestazione saranno i seguenti:

Venerdì 22 settembre, dalle 17.30 alle 24.00: street food ed eventi presso il Giardinone;

Sabato 23 settembre, dalle 10.00 alle 24.00: street food ed eventi presso il Giardinone;

Domenica 24 settembre, dalle 10.00 alle 24.00: street food ed eventi presso il Giardinone; dalle 10.00 alle 19.00 market lungo la via Sempione.

Domenica 24 Settembre, in particolare, la manifestazione coinvolgerà anche via Sempione, con la presenza delle associazioni del territorio e di un market con espositori, artigiani, creativi e commercianti. L’Amministrazione comunale ha pensato di lasciare spazio alle attività di Pero che potranno presenziare gratuitamente inviando l'adesione entro lunedì 11 settembre nelle modalità indicate, inviando all’indirizzo: info@fierein.it, il modulo di adesione pubblicato sul sito.

Tutte le attività presenti

Per la giornata di domenica, la presenza con stand su via Sempione per le attività di Pero è gratuita: il Comune provvederà a tutte le attività organizzative e ai relativi oneri (vigilanza, pulizia delle strade, calendario degli intrattenimenti, autorizzazioni), nonché alla campagna di comunicazione e promozione dell’appuntamento.

Le attività di food & beverage di Pero possono anche partecipare all’iniziativa il venerdì, il sabato e la domenica all’interno del Giardinone, corrispondendo a FiereIn l’importo agevolato riservato ai commercianti del territorio (per informazioni in merito all’adesione: tel. 3356851701 – 3387973442 – FiereIn).

Partecipare a questa giornata di festa significa offrire alla nostra cittadinanza un momento di divertimento, festeggiamento e socialità e, per i commercianti, avere un’ulteriore occasione di fare conoscere la qualità dei propri prodotti e servizi.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione Pero in Festa, è possibile rivolgersi a CSBNO: eventi.culturali@csbno.net.