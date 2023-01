Torna la Runt’Ambroeus: tutti in marcia con la contrada gialloverde

Appuntamento da non perdere per un'Epifania all'insegna del divertimento e, perché no, del sano movimento.

Runt’Ambroeus, torna la corsa non competitiva tra Castello e mulini

Domani, venerdì 6 gennaio 2023, a Legnano torna la Runt’Ambroeus, corsa/camminata a passo libero promossa dalla contrada Sant'Ambrogio. La quarta edizione della manifestazione podistica, inizialmente programmata per domenica 4 dicembre e poi rimandata a causa del maltempo, prenderà il via alle 10 dal maniero gialloverde di via Madonna delle Grazie 3. Il percorso si snoderà su un tracciato di 6 chilometri tra il Castello di Legnano e i mulini di San Vittore Olona. Le iscrizioni sono ancora aperte (alla Farmacia Santa Teresa di via Monte Rosa 45A, alla Decathlon di via Togliatti 2 a Rescaldina e da Yes We Run in corso Matteotti 2 a Castellanza) e sarà possibile registrarsi anche la mattina stessa della corsa in maniero fino alle 9.30. Il ritrovo e la consegna del kit corsa sono fissati per le 9. Per informazioni è possibile scrivere a info@contradasantambrogio.it o chiamare i numeri 329.0773427 e 340.8726302.

E nel pomeriggio giochi per i più piccoli al maniero gialloverde

Nel pomeriggio invece in via Madonna delle Grazie 3 sarà dato spazio ai più piccoli: dalle 16 infatti prenderanno il via giochi e merenda per scoprire insieme «Chi ha nascosto la scopa della Befana?!». Per informazioni ci si può rivolgere a Francesca (347.3009549).