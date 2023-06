Torna il pullman del mare della Lega di Legnano.

Pullman per Cogoleto: l'idea della Lega per andare al mare a prezzi accessibili

La gita low cost con destinazione Cogoleto, ideata nel 2021 per permettere anche ai legnanesi che non hanno la possibilità di andare in vacanza di trascorrere una giornata di relax a un prezzo accessibile e riproposta nel 2022 raddoppiando le date e i pullman visto l’alto numero di richieste, quest’anno si terrà tutte le domeniche dal 2 al 23 luglio.

A farsi carico dell’organizzazione dell’iniziativa, come sempre, è la consigliera lumbard Daniela Laffusa:

"Quest'anno per accontentare davvero tutti sono state programmate ben quattro date: il 2, il 9, il 16 e il 23 luglio. Perché per noi della Lega stare tra la gente e agire in suo favore sono valori imprescindibili".

Il costo del biglietto è di 14 euro a persona; ritrovo alle 7 in piazza Mercato, rientro alle 19. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Laffusa al 351.5939433.