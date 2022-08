Torna a ottobre "Gagian in festa"

Il Comune di Gaggiano in collaborazione con Pro Loco Gaggiano organizza "Gagian in festa ” con musica, street food, bancarelle e cortili aperti, l’1 e il 2 ottobre.

Street food, musica e Aperifashion

Sabato 1 ottobre dalle 18 si invitano a partecipare i soliti food truck per accompagnare il concerto che si terrà in Piazza Ferraroni la sera stessa; il giorno seguente dalle 9 alle 19 aprirà l'esposizione delle bancarelle, l'esposizione degli artisti in via Curiel, l'immancabile risottata all’aperto sul piazzale della Chiesa di Sant'Invenzio, l'AperiFashion in collaborazione con i negozi gaggianesi, le esibizioni sportive e il concerto conclusivo della banda comunale.

Sul sito del Comune, https://www.comune.gaggiano.mi.it, è possibile scaricare il modulo di iscrizione per espositori (artisti, hobbisti, ambulanti, km0) e food truck con indicati tutti i dettagli.