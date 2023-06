Teatro di strada, musica, cortometraggi... Ecco gli eventi del weekend

Quello che sta per cominciare sarà un fine settimana ricchissimo di eventi. Notte bianca, festa della musica, teatro di strada, festival dei corti, incontri con gli autori... Le proposte sono tantissime, ecco quelle che abbiamo selezionato per voi.

Sabato 17 giugno

A Rho, è in corso la nona edizione di Circonferenze, festival di circo e teatro di strada. Fittissimo il programma: alle 16.30 a Casa Magnaghi, la presentazione del libro "L’incredibile storia del grande Pisquito"; alle 17.15 a Casa Magnaghi, Matteo Galbusera in "The Loser"; dalle 17.30 Pepino e Fedele itinerante, dalle 17.30 nel cortile della parrocchia (ingresso da piazza San Vittore), "Officina Clandestina Sentimentale", spettacolo in roulotte per sette persone (gratuito su prenotazione); alle 18.15 via Madonna, Angela Delfini in "Tutto in un soffio"; alle 18.30 in piazza San Vittore, "L’abile Teatro - Mago per svago"; dalle 19 alle 22 alla piastra polifunzionale, di via De Amicis 4, Ludobus; alle 19, sempre alla piastra polifunzionale di via De Amicis 4, apertura del ristorante Circoristò/L’Orablubar con musica e Ludobus; alle 19.30 in pazza San Vittore, "Cie One Shot"; alle 21.15 in piazza San Vittore, Matteo Galbusera in "The Loser"; alle 21.30 al Teatro Roberto de Silva, "Ino" di Ino Kollektiv (biglietti 5 euro, in vendita al Tourist Info Point e sul circuito Vivaticket); alle 22.15 in piazza San Vittore "Cie One Shot"; alle 21 in piazza San Vittore Cia Langostura in "Copa copin"; alle 23.30 "Spettacolo Nascosto", gratuito su prenotazione (il luogo verrà svelato all’atto dell’iscrizione a www.circonferenze.org).

A Bareggio, la Pro loco celebra il 23esimo anno dalla sua nascita. L'appuntamento è in piazza Cavour a partire dalle 18.30 a ingresso libero. Punti di ristoro, dj set, la presenza del gruppo Syler band e, direttamente dallo Zoo di 105, Paolo Noise.

A Santo Stefano Ticino, "La tua banda suona il rock", spettacolo della Corale Stefanese, del Corpo Musicale Giuseppe Verdi Santo Stefano Ticino e del Centro Cultura Teatrale con il patrocinio del Comune. L'appuntamento è alle 21 in piazza 8 Marzo a ingresso gratuito.

A Cassinetta di Lugnagnano, nell'ambito della Notte bianca, in piazza della Repubblica, i Black Angels in "Jungle show", spettacolo acrobatico gratuito.

Ad Abbiategrasso, alle 21, al Quadriportico di Santa Maria Nuova, Concerto di inizio a cura del Complesso Bandistico La Filarmonica Aps. L'ingresso è libero.

Alla stessa ora, all'Auditorium Annunciata, "I’m your man portraits: Lonard Cohen", di e conCarlo Roncaglia, arrangiamenti Accademia dei Folli, costumi ed elementi scenici Carola Fenocchio. "Siamo in una stanza parecchio incasinata del Chelsea Hotel, già, quello della canzone. Per terra, un mucchio di fogli, fotografie, spartiti, appunti. Dev’esserci anche un biglietto li in mezzo, avvolto in un papillon - i primi versi che Leonard Cohen abbia mai scritto. Era il giorno del funerale di suo padre e lui aveva solo nove anni. Un esordio precoce...".

Sempre alle 21, al Castello Visconteo, Festa della musica con il rock'n'roll dei Barlume 2.0, il funky dei Chilipepperness, tributo ai Red Hot Chilli Peppers, e il pop italiano dei 2LLo. Ingresso libero. In caso di pioggia gli eventi saranno annullati.

Allo Stadio Invernizzi, Festival Custom Rock & Blues: musica live, bar, ristorazione, auto americane, autotuning moto customizzate, quad, spyder stand espositivi, bikers (anche domenica 18).

A Legnano, al Cinema Sala Ratti di corso Magenta 9, tornano Cinestesia e il Festival dei corti (giunti rispettivamente alla 12esima e decima edizione). L’appuntamento è per le 16 con la presentazione del programma di Cinestesia 2023; alle 16.30 inizierà la proiezione dei corti finalisti del festival (quest’anno al voto del pubblico in sala si affiancherà, nella selezione finale per il miglior film, il voto espresso dagli spettatori dello Spazio incontro Canazza e del Centro Pertini, dove oggi, venerdì 16 giugno, alle 21, con ingresso gratuito, si terrà la proiezione dei dieci cortometraggi selezionati); alle 19 è prevista la presentazione del libro "La doppia porta dei sogni" dell’autore e critico cinematografico Guido Fink; alle 20 si terrà la premiazione del decimo Festival dei corti; alle 21, sarà proiettato il film biografico "Elvis" di Baz Luhrmann.

Domenica 18 giugno

A Corbetta, va in scena la Festa del socio promossa dall’associazione culturale Locomotiva con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è fissato a partire dalle 11 in Villa Pagani. Ad aprire la giornata di festa ci sarà un momento letterario dove verranno presentate le opere letterarie di Pippo Puma, a seguire alle 12 aperitivo. Alle 12.45 il pranzo e alle 14.30 la partenza del pomeriggio con lo spettacolo di Luca Michelon, giochi e gli interventi di autorità e ospiti. Alle 15.30 l’esibizione dei ballerini e alle 16.30 le premiazioni del Premio Bontà. Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto in favore agli alluvionati dell’Emilia Romagna.

A Boffalora sopra Ticino, tra le 17 e le 19 a Boffalora sopra Ticino ci sarà invece un gazebo solidale per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna promosso dalla Lega Giovani Ticino. Accanto alla pista ciclabile del Naviglio, sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi volti a supportare le persone che hanno subito danni e disagi a causa di questa catastrofe naturale. Durante l'iniziativa sarà possibile effettuare donazioni dirette e sarà offerto uno spritz a tutti i partecipanti. L'intero ricavato proveniente dalle donazioni raccolte sarà destinato alla Protezione Civile, da settimane impegnata nell'assistenza e nel sostegno delle famiglie e delle comunità colpite.

Ad Arluno, a partire dalle 14 alla Cava del Signù, "Vivi il Parco", organizzato da Legambiente dei comuni di Canegrate, che svolge il ruolo di capofila, Arluno, Busto Garolfo, Casorezzo, Nerviano e Parabiago. I partecipanti potranno divertirsi a ritmo di musica con la scuola di musica Primo Piano, dare sfogo al proprio estro pittorico con il gruppo artistico Mercurio, apprezzare le bellezze del parco ed entrare in contatto con la flora e la fauna locali facendo delle passeggiate accompagnati dai volontari di Legambiente, oppure prendere parte ai giochi organizzati. Durante il pomeriggio sarà possibile assaporare prodotti locali come miele e frutti di bosco, o girare tra le varie bancarelle che saranno allestite per l’occasione.

Ad Abbiategrasso, alle 16, al Castello Visconteo, la Festa della musica con la Junior band e la Big band del Complesso bandistico La Filarmonica. Ingresso libero. In caso di pioggia l'evento sarà annullato.

Alle 21, sempre al Castello Visconteo, LetThérario estivo, appuntamento con gli autori promossi dall'associazione Galà 108 Carpe Diem: Alessandro De Vecchi presenta "Cenere non bruciata", mentre Emanuela Gioletta presenta "Il cuore oltre la gabbia - Storia di un'adozione". Ingresso libero. In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del Castello

A Cassinetta di Lugnagnano, alle 17.30, al Parco De André, Il Teatro dei Navigli in "Favole di Esopo al Chiar di Viola" con Michela Lo Preiato, musica dal vivo Kirill Vishnyakov, regia Luca Cairati. Ingresso gratuito.

A Legnano, Cinestesia e il Festival dei corti proseguono al Cinema Sala Ratti di corso Magenta 9. Alle 17, andrà in scena "L’acchiappasogni", spettacolo realizzato dai ragazzi del Centro Pertini al termine di un progetto teatrale; alle 21, sarà la volta di "Argini", un podcast dal vivo per raccontare come musiche e voci attraversino tempi e spazi. Le musiche e le voci sono quelle di Elisa, Domenico, Costantino e William, i quattro amici che nel gennaio 2022 sono morti finendo con l’auto nel fiume Trebbia a Calendasco, in provincia di Piacenza. Un live con musiche e testi di canzoni rap lasciate dai quattro ragazzi, raccolte dai loro genitori, portate sui media da Valerio Millefoglie, giornalista di Repubblica.

A Rho, ultima giornata di Circonferenze, festival di circo e teatro di strada. Per il programma www.circonferenze.org