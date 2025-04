Tatiana e Simone si aggiudicano il torneo di bocce del Milan club

Anche quest’anno, il torneo di bocce "Ricordando Antonio Raimondi" organizzato dal Milan club Busto Garolfo in collaborazione con la Bocciofila si riconferma un successo.

Torneo di bocce "Ricordando Antonio Raimondi": ecco i vincitori

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione, che prevede la sfida tra coppie miste formate tramite sorteggio, ha visto piazzarsi in prima posizione la coppia formata da Tatiana Grosav e Simone Regazzetti, in seconda quella composta da Rosanna Cattaneo e Cesare Bossi, in terza il duo costituito da Giovanna Sciocco e Fabio Locatelli, mentre in quarta si sono classificati Isabella Icicli e Diego Aldiri.

"Grazie al passaparola è venuta tanta gente anche da fuori paese"

Gianni Raimondi, presidente del Milan club Busto Garolfo, commenta:

"L’affluenza è stata così alta che alcune persone non hanno neanche potuto iscriversi al torneo. Grazie al passaparola, oltre a molti bustesi è venuta tanta gente anche da fuori e c’è stato veramente tanto tifo. Penso che una delle cose più belle di questa edizione sia stato il fatto che abbia giocato anche un ragazzo con difficoltà motorie, peraltro membro della coppia vincitrice".

Il "grazie" del Club alla Bocciofila e ai suoi arbitri amatoriali

Proseguono dal Club:

"Ringraziamo di cuore la Bocciofila e i suoi arbitri amatoriali per la disponibilità. Chiaramente, ci piacerebbe continuare a riproporre questo evento, che rappresenta un’occasione di forte collaborazione tra il Milan club bustese e la famiglia Raimondi".

Nella foto di copertina: la premiazione della coppia prima classificata della terza edizione del torneo di bocce dedicato ad Antonio Raimondi formata da Tatiana Grosav e Simone Regazzetti