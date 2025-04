Sono diversi glie venti in programma nel mese di Aprile al centro civico agorà di Arese.

Tanti gli eventi in programma al centro civico Agorà

A causa di un imprevisto, la presentazione del libro di Nerio Agostini, Coltivare e vivere l’orto biologico e l’inaugurazione della Biblioteca dei semi in programma questo sabato sono stati rimandati a data da destinarsi. Il nuovo appuntamento sarà comunicato al più presto.

A partire da sabato in biblioteca ci saranno tutte le istruzioni di questo nuovo servizio e prendere in prestito i semi.

Gli altri eventi in programma

Next step | Orientarsi per conoscere e conoscersi

Giovedì 10 aprile | dalle 17.45 alle 19.45

"La maturità è alle porte e stai già fantasticando su quale sarà il prossimo passo? Ti frullano in testa mille domande e non sei sicuro di quale strada prendere? Questo pomeriggio all’Agorà trovi uno spazio dedicato proprio a te. Avrai la possibilità di confrontarti con coetanei e figure esperte, ma anche di scoprire tutte le opportunità di studio, lavoro, formazione professionale, volontariato ed esperienze all’estero che ti aspettano fuori dalla scuola. Non perdere questa occasione, a volte per scoprire un panorama meraviglioso basta un passo. Ti aspettiamo!"

L’incontro è curato da: Dottoressa Laura Patti (psicologa e psicoterapeuta), Dottoressa Camilla Pietrantonio (psicologa), Dottoressassa Alice Piovesan (psicologa).

Ingresso gratuito, i posti sono limitati. Iscriviti mandando una mail a nextsteporientamento24@gmail.com Per i minorenni è necessaria la liberatoria.

Mi leggi una storia? | Letture di Nati per Leggere

Sabato 12 aprile | ore 10.30

"Sabato torna l’appuntamento di Nati per Leggere che ogni mese scalda il cuore grande dei nostri utenti più piccini. Una mattina tranquilla in cui prendono vita storie dolci, divertenti, a volte anche un po’ strambe. Il tema scelto per il mese di aprile è la primavera con i suoi mille colori e tutti gli amici animali che si risvegliano dal lungo letargo invernale.

L’occasione giusta per (ri)scoprire la bellezza di un gesto semplice, ma potente: leggere. Se ti è rimasto qualche dubbio, qui altre 10 ragioni per non perderti questi incontri".

Ingresso libero, prenotazione consigliata

Scrivici una mail a biblioteca.arese@csbno.net o chiama 02-93527386/383

In Scena: Storie di Antimafia e Impegno | Il sindaco pescatore

Giovedì 17 aprile | ore 20.45

"Il tempo vola e siamo già arrivati al terzo appuntamento del cineforum dedicato alla sensibilizzazione sul tema della lotta alle mafie e all’impegno quotidiano per la giustizia. La proiezione di questo mese – Il sindaco pescatore di Maurizio Zaccaro- ci porta ad Acciaroli, in provincia di Salerno. Qui vive un pescatore che, stanco del degrado del mare e del suo paese, si candida sindaco e con grande impegno e carisma propone ai suoi concittadini la politica della legalità e del rispetto dell’ambiente. Il film, liberamente tratto dal libro di Dario Vassallo e Nello Governato, racconta la storia vera di Angelo Vassallo, tragicamente assassinato per mano della camorra".

Intervengono Fabio Bottero, coordinatore per Avviso Pubblico in Lombardia e Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco.

Ingresso libero, prenotazione consigliata qui.

In Scena: storie di antimafia e impegno fa parte del progetto Enjoy Agorà – In & out, tra i progetti vincitori del bando Giovani in biblioteca. In collaborazione con i Barabba’s clown, e Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

Coding@Agorà

Domenica 13 aprile | ore 15.00 | Check-in dalle 14.30

"Proseguono gli incontri di CoderDojo Arese, l’inimitabile dojo che racchiude diversi laboratori per imparare a programmare, creare siti web e dare sfogo alla fantasia dei migliori ninja!

Se hai già partecipato ai nostri incontri e vuoi portare avanti il tuo progetto non dimenticare di registrarti qui. Se invece sei un nuovo ninja trovi qui tutte le informazioni utili per entrare a far parte del gruppo. In ogni caso non dimenticare di portare con te un computer portatile, la merenda e un genitore, o un adulto incaricato dai tuoi genitori, che dovrà restare in biblioteca per tutta la durata del dojo e avrà l’opportunità di seguire un incontro (in)formativo gratuito di sensibilizzazione nel contesto del progetto Minori e consapevolezza, sull’utilizzo consapevole della Rete e di conoscere le basi della cybersecurity.

Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria"

Save the date!

Save the date! Pro-memoria di eventi da non perdere all’Agorà. I dettagli nelle puntate precedenti, sul sito del Comune, sui nostri social...

 Da sabato 5 aprile a sabato 12 aprile | orari di apertura della biblioteca

Proteggo la protesta | a cura di Amnesty International gruppo Arese, Legnano, Saronno, Solaro Mostra fotografica

 Sabato 12 aprile | ore 17.30

What sweeter music con In Laetitia Chorus | Note a margine

Evento musicale

 Martedì 22 aprile | ore 17.00

Giornata della Terra: coloriamo il mondo con arte e fantasia | età 5- 10 anni

Pomeriggi creativi all’Agorà | iscrizioni a partire dal 14 aprile