Successo per lo Sbaracco di fine estate

Lo Sbaracco coglie nel segno, in centro sabato folla e affari. Sono ormai passati diversi anni da quando l’associazione commercianti di Rho si fece promotrice in collaborazione con l’Assessorato per il Commercio del Comune , della prima edizione dello «Sbaracco», iniziativa che negli anni è diventata un appuntamento fisso per rhodensi e non solo.

Un appuntamento fisso per i rhodensi

Da allora, lo «Sbaracco» è diventato una certezza due volte all’anno (il primo nel mese di marzo e il secondo a settembre) che consente, alla fine dei tradizionali saldi di fine stagione, di fare ottimi acquisti. Anche sabato scorso tanti gazebi bianchi, allestiti per le vie del centro storico della città dai commercianti che hanno aderito e esposto all’esterno dei propri locali la l merce a prezzi da “Sbaracco» al pubblico con le loro offerte: dall’abbigliamento agli articoli per la casa, dai prodotti per la cura del corpo ai giochi per bambini, dalla telefonia alla musica. Non è mancata anche una sosta ai bar per l’aperitivo. La città si è ravvivata, grazie all’impegno del Presidente dell’Associazione dei Commercianti, Patrizia Giudici, in stretta collaborazione con il Sindaco Andrea Orlandi e l’Assessore al Commercio Maria Rita Vergani.

La presidente dei commercianti: "Anche questa volta l'iniziativa ha riscosso un grande successo"

«L’iniziativa riscuote sempre un grande successo - afferma la presidentessa dei commercianti rhodensi Patrizia Giudici - un appuntamento, che è ormai tradizione, richiesto è sollecitato dalle nostre attività e che i commercianti hanno valorizzato, con la consueta fantasia e passione, dando così un’ulteriore ragione per recarsi in centro e abituare i clienti di tornare a frequentare il centro storico e le botteghe di prossimità: è nostro compito dunque fornire tutte le occasioni - che unendo convenienza, qualità e professionalità nel servizio - possano essere d’aiuto creativo e concreto per ristabilire il clima di desiderata normalità nelle relazioni sociali e ridare una serena vitalità al cuore della nostra comunità».

L'assessore al commercio Vergani: "Spirito associativo e vitalità, questa la formula per ottenere risultati"

Per Maria Rita Vergani: «Il successo dello Sbaracco dimostra la vitalità del comparto commerciale cittadino, dovuta soprattutto allo spirito associativo che la contraddistingue, indispensabile per far fronte alla crisi dei consumi all’invadenza della grande distribuzione e delle vendite on line a dimostrazione della validità dell’evento che vuole essere uno stimolo per il necessario rilancio dei consumi, con la riscoperta da parte dei cittadini». Questo, infine il commento del sindaco Orlandi: «Lo sbaracco è un’iniziativa importante perché mette in risalto le nostre attività commerciali che possono offrire tanto ed è un’occasione anche per stare assieme e vivere il nostro centro città. Direi che anche quest’anno è stata una manifestazione azzeccatissima».