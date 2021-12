Successo per la Run’Ambroeus, più di 200 al via

Sei chilometri a ritmo libero tra il Castello di Legnano e i mulini di San Vittore Olona

Un successo che ha stupito anche gli organizzatori

Grande successo per la terza edizione della Pronti Run’Ambroeus la corsa-camminata di 6 chilometri a ritmo libero tra il Castello di Legnano e i mulini di San Vittore Olona promossa dalla contrada Sant’Ambrogio andato in scena nella mattinata di domenica

Più di 200 le persone al via

Più di 200 le persone che si sono ritrovate al nastro di partenza fissato in via Giulini. Da cornice, nonostante il freddo una bella giornata di sole. Tanti anche i bambini che hanno accompagnato i loro genitori in quello che ormai è diventato un appuntamento podistico importante per Legnano