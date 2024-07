Coez e Frah Quintale continuano il loro sodalizio, proficuo in studio come dal vivo, portando il pubblico in un viaggio tra barre di rap, un inconfondibile indie graffiante e il più tradizionale pop delle estati infinite.

Successo al Rugby sound festival per Coez e Frah Quintale

Nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, i due artisti hanno animato il palco di Legnano del Rugby Sound Festival in una data sold out. La serata è stata solo uno dei tanti appuntamenti del cartellone del festival, ricco come mai prima d’ora, che conterà in totale 14 spettacoli per tutti i gusti, dai Placebo al rapper Massimo Pericolo, ospite al festival questa sera. Tantissima affluenza ad una delle ultime date del tour estivo di Lovebars, dedicato all’album creato in condivisione dagli artisti e pubblicato lo scorso settembre su tutte le piattaforme di streaming.

Già in tour per i palazzetti italiani nell’inverno passato, Lovebars è approdato anche nei grandi festival all’aperto. Come condiviso da Coez sui suoi profili social poco prima della ripresa del tour con le date estive, “Poco più di un anno fa, Frah ed io siamo entrati in studio per scrivere un disco praticamente da zero. Ad oggi possiamo ritenerci soddisfatti di quello che abbiamo fatto, e ci rimane un ultimo giro per farvelo sentire dal vivo”.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Le parole di Frah Quintale

Emblematiche anche le parole di Frah Quintale, che sempre tramite i social ha raccontato come il presente tour sia statο “Una celebrazione delle nostre carriere, di quello che abbiamo costruito con i nostri team in questi anni, e di una visione delle cose che ci ha uniti insieme a voi”. Grande l’attenzione e l’affetto dei due rapper nei confronti dei fan, che hanno seguito emozionati ogni brano, dalle hit passate tratte dalle carriere da solisti di Coez e Quintale alle novità tratte appunto da Lovebars: sul finire dello show, i due artisti si sono avvicinati alla folla delle prime file per condividere un momento entusiasmante sulle note del loro singolo “Alta marea”.

A seguito dello show i partecipanti hanno potuto festeggiare con il dj set del Waikikitoplessclub, presso il cocktail bar ufficiale del Rugby Sound.