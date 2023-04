"Storie da Pelledoca", al via le letture da brivido per ragazzi

"Storie da Pelledoca", al via a Legnano la rassegna di letture da brivido per ragazzi.

Letture da brivido per ragazzi: oggi il primo appuntamento

Prende il via oggi, martedì 4 aprile 2023, la rassegna "Storie da Pelledoca", organizzata dalla Biblioteca Marinoni in collaborazione con la libreria Ambarabà e Pelledoca, casa editrice per ragazzi specializzata in thriller, noir e mistero. Il primo appuntamento è oggi alle 17 nella Libreria Ambarabà, in via dei Disciplini 20 con la presentazione del libro "C’è qualcosa in casa", a cura dell’illustratrice Paola Formica. Il libro racconta la vicenda di Andrea, nella cui casa è entrato Qualcosa per dargli più fastidio possibile: gli nasconde le sue cose, lo sveglia di notte, gli scivola alle spalle all’improvviso. Stanco della situazione, Andrea ha un’idea per affrontare Qualcosa: indossare delle maschere ispirate ai suoi amati supereroi. Funziona: le cose non scompaiono più e torna a dormire la notte. Una sera, però, mentre sta andando con i suoi genitori a casa di amici, si accorge che Qualcosa lo sta seguendo per attaccarlo. Andrea dovrà affrontare anche Chadia, la compagna di classe che gli ha ispirato la sua maschera più potente. Sempre che Qualcosa gli permetta di indossarla e sempre che Chadia permetta a Qualcosa di mettersi tra lei e Andrea.

La rassegna prevede altri due incontri: il 18 aprile e il 2 maggio

La rassegna, composta di tre incontri, si terrà in sedi diverse: dopo la libreria Ambarabà sarà la volta, giovedì 18 aprile, della nuova biblioteca nel quartiere Mazzafame (via dei Salici 9) per finire, martedì 2 maggio, nel Parco della Biblioteca di via Cavour. Di seguito gli altri due appuntamenti: martedì 18 aprile alle 17 alla nuova Biblioteca di quartiere Mazzafame, via Dei Salici 9, l'autrice Giuditta Campello presenta "Mistero al Cimitero"; martedì 2 maggio alle 17 al Parco della Biblioteca, via Cavour 3, l'autrice Sara Marconi presenta "L'isola dei corvi". La rassegna è rivolta a bambini di età compresa tra 6 e 10 anni. La partecipazione è libera e gratuita.

