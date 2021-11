Rugby sound: un concerto gratuito per celebrare il ritorno del festival

Dopo due anni di stop

Il 30 giugno all'Isola del Castello di Legnano una "data zero" con Lacuna Coil e Moonlight Haze.

Rugby sound, il 2022 sarà l'anno del ritorno di uno dei festival musicali più attesi dell'estate.

Dopo due anni di stop forzato, dovuto alle limitazioni imposte dell’emergenza sanitaria, all’Isola del Castello di Legnano, si iniziano ufficialmente i preparativi per la nuova edizione del Rugby sound festival. Per celebrare la ripartenza, alle date ufficiali già comunicate (1 luglio-10 luglio), si aggiunge una data zero, fissata per il 30 giugno a ingresso gratuito. Sul celebre palco del Rugby sound festival tornano i Lacuna Coil, accompagnati in apertura dei Moonlight Haze.

L'ultima edizione aveva segnato il raggiungimento del traguardo dei 20 anni

L’ultima edizione del Rugby sound festival, quella che ha segnato il raggiungimento del traguardo dei 20 anni, si era chiusa nel 2019 come un’edizione da record, che ha visto in dieci giorni di kermesse la presenza di 60mila spettatori, provenienti da tutta Italia. Un successo che è accresciuto negli anni, anche grazie ai nomi dei numerosi artisti che sono stati ospiti del festival nelle diverse edizioni: Skunk Anansie, Subsonica, Salmo, Sfera Ebbasta, The Hives, Litfiba, solo per citarne alcuni, e gli stessi Lacuna Coil, che infiammarono l’Isola del Castello di Legnano nel 2018.

"L’approdo all’Isola del Castello di Legano è stato il momento di svolta"

Quest’anno si riprende da dove ci si era fermati. "Abbiamo continuato a lavorare sodo in questi due anni, coltivando, sviluppando e mantenendo vive le relazioni con il territorio e con gli sponsor - dice Cristiano Bienati, vicepresidente Rugby Parabiago, co-organizzatore storico della manifestazione - Dal 1999 a oggi molto è cambiato, tuttavia è rimasto invariato lo spirito che ci ha spinto ad andare avanti e far crescere il nostro festival, che da piccola realtà si è trasformato in un vero e proprio punto di riferimento per la musica dal vivo italiana e internazionale. Sicuramente il momento di svolta per noi è stato l’approdo all’Isola del Castello di Legano, avvenuto per la prima volta nel 2017, un luogo che ha permesso di creare fra tutti i soggetti organizzativi coinvolti: il Comune di Legnano, gli artisti, il pubblico, un’incredibile alchimia. Un ringraziamento speciale va proprio all’Amministrazione Radice, per l’immensa fiducia che ci è stata data, concedendoci, per la prima volta una convenzione ad ampio respiro che ci permetterà di lavorare con tranquillità, programmazione per i prossimi due anni e per le edizioni future. Inoltre, anche per quest’anno si rinnova la collaborazione con Shining production, società con la quale abbiamo impostato fin da subito un proficuo lavoro sinergico, anche grazie al quale il Rugby sound festival è divenuto negli anni l’eccellenza che attualmente rappresenta".

Appuntamento al 30 giugno: con Ferro e compagni anche i Moonlight Haze

Saranno dunque i Lacuna Coil a inaugurare la prossima edizione del Rugby sound festival con un evento a ingresso gratuito. La band con Cristina Scabbia sarà protagonista del palco dell’Isola del Castello di Legnano il 30 giugno 2022, in occasione della data zero del festival estivo. "Il passato non possiamo cambiarlo ma il futuro è ancora in nostro potere, il momento è giunto - dichiara il cantante Andrea Ferro - Siamo davvero felici di poter tornare, dopo una pausa forzata, che ci è sembrata infinita, tutti assieme al Rugby sound festival! Torneremo a fare ciò che amiamo di più: esibirci su un palco e condividere la nostra energia con tutti voi. Finalmente suoneremo in Italia, a casa nostra, sarà uno show fantastico, vi aspettiamo numerosi!". La formazione meneghina sarà accompagnata dai Moonlight Haze, melodic metal band che vede un’altra donna protagonista: la cantante Chiara Tricarico. Attualmente il gruppo è al lavoro sul terzo e atteso album.