"Piccoli palchi", al via la terza edizione

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno registrato il tutto esaurito a ogni evento, torna la terza edizione della rassegna "Piccoli palchi".

"Piccoli palchi", riparte la rassegna di spettacoli negli auditorium delle scuole

Il primo appuntamento è in calendario per domenica 12 gennaio alle 16 nell’auditorium delle scuole Tosi di Legnano con lo spettacolo “PAM parole a matita".

La peculiarità di "Piccoli palchi" è che tutti gli spettacoli si svolgono sui palchi degli istituti scolastici legnanesi, trasformandoli in veri e propri palcoscenici dove bambini, ragazzi e famiglie possono vivere l'arte teatrale e dello spettacolo in un ambiente familiare e accogliente. Questa scelta non è casuale, ma nasce dalla volontà di creare occasioni di relazione e condivisione tra i membri della comunità, abbattendo le barriere e promuovendo l'inclusione sociale.

La rassegna si presenta come un'occasione per avvicinare le giovani generazioni al teatro, prendendosi così cura del benessere emotivo, sociale e culturale di grandi e piccoli, offrendo spettacoli e incontri che coinvolgono, emozionano e stimolano la riflessione. "Piccoli palchi" vuole essere anche un luogo dove si incontrano generazioni, le emozioni si intrecciano e il teatro diventa strumento di crescita e arricchimento personale.

Maffei: "Un bellissimo modo per trascorrere le domeniche pomeriggio"

Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, spiega:

"Cominciare il 2025 all’insegna del teatro, a scuola, con i propri amici e le proprie famiglie è un bellissimo modo per affrontare il nuovo anno e per trascorrere le domeniche pomeriggio. Fare di ambienti familiari ai bambini come gli auditorium scolastici dei luoghi per gli spettacoli li aiuta a prendere confidenza con un’espressione artistica, quella teatrale, con cui potrebbe essere altrimenti più complesso entrare in contatto. Ma se 'Piccoli palchi' ha il pregio di introdurre i più piccoli alla magia del teatro, questi appuntamenti rappresentano delle occasioni importanti anche per gli adulti; infatti i genitori, abituandosi a frequentare iniziative e attività sul territorio, da un lato possono meglio apprezzare l’offerta, ricca e articolata, di Legnano, dall’altro, facendo conoscenza con altre famiglie, possono contribuire a far crescere quella città delle relazioni che, come amministrazione, siamo impegnati a realizzare".

In cartellone anche un incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai

Grazie al contributo di Regione Lombardia, erogato attraverso il bando "Sprint, Lombardia insieme", che ha avuto come capofila sul territorio il Piano di zona Altomilanese, e a un contributo del Comune di Legnano, l'ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. Il calendario degli eventi vedrà andare in scena sei spettacoli pensati per un pubblico di bambini, ragazzi e famiglie, garantendo un'ampia varietà di esperienze artistiche e culturali, e un incontro. Tra le proposte, da evidenziare, appunto, l'incontro per genitori, adulti e insegnanti con lo psicoterapeuta, ricercatore e scrittore Aberto Pellai in cui si tratterà del rischio in età evolutiva dell'uso dei social media e sull'educazione al digitale e l’incontro/spettacolo con il Premio Andersen Luigi Dal Cin, dal titolo "Piccoli voti, piccoli trucchi per difendersi".

L'ingresso è gratuito ma la prenotazione è vivamente consigliata

L’organizzazione e la direzione artistica della rassegna di tutti gli spettacoli è stata curata da Scuola Teatro Junior, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la crescita artistica teatrale, culturale e umana di molti bambini, giovani e adulti.

Per ogni evento è vivamente consigliata la prenotazione al link: https://bit.ly/piccolipalchi. Per informazioni: info@scuolateatrojunior.it, 338.76909370.