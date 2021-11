Magie per la ricerca: torna il gala show contro la fibrosi cistica

Decima edizione

Sabato 30 ottobre va in scena online sulla pagina facebook dell'associazione Fc Altomilanese, con sede a Legnano.

Magie per la ricerca, torna il gala show in favore della ricerca sulla fibrosi cistica.

Magie per la ricerca: oggi la decima edizione

Non si ferma la mission del gruppo Fc Altomilanese, con sede a Legnano e capitanato dall'artista e scrittore sanvittorese Roberto Bombassei, che, insieme alla moglie Annalisa Lancellotti (insegnante di scuola primaria a Legnano) e a tutto il team dell’associazione, ha progettato la decima edizione della kermesse benefica.

«Ottobre è da sempre il mese dedicato alla ricerca sulla fibrosi cistica. Quest'anno, con l'adozione di una parte del progetto di ricerca della Fondazione ricerca Fibrosi cistica denominato Ffc10, abbiamo introdotto sul territorio la campagna “Un ciclamino per tutti" che, a oggi, rappresenta per noi un successo - spiega Bombassei - Abbiamo donato oltre 200 ciclamini che andranno a finanziare una parte del nostro progetto. E, per concludere il nostro mese, oggi, sabato 30 ottobre 2021, alle 20.45, sul canale facebook della nostra associazione (fc.altomilanese) andrà in onda la decima edizione del gala show “Magie per la ricerca”, grazie alla collaborazione con l'Università magica italiana del presidente Gianluigi Sordellini. Un gala show visibile a tutti, con ospiti internazionali, insieme, ancora una volta, per far conoscere e raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica, malattia genetica rara multiorgano. Qualche nome? Dall'Italia il talentuoso Gino D'Alessandro, dalla Spagna il leggendario cardician Damaso Fernadez e dal Cile Israel Rodriguez».

Tenacia e coraggio e l'impegno per sensibilizzare

Bombassei e Lancellotti sono genitori di una bambina affetta dalla grave malattia genetica, e nel 2020 hanno fondato Fc Altomilanese, delegazione locale della Lega italiana fibrosi cistica Lombardia. «Sono passati otto anni da quando è nata Francesca, la nostra secondogenita, affetta da fibrosi cistica - spiegava la coppia nel febbraio 2020 - Tenacia e coraggio sono la cifra della nostra nuova vita. Così come lo studio. Non sapevamo nulla di questa malattia, abbiamo dovuto imparare tutto. Ignoravamo di essere portatori sani, e l’abbiamo scoperto nel modo peggiore. Fin da subito abbiamo pensato a come poter sensibilizzare e poter aiutare la ricerca e così nel 2012 abbiamo realizzato il primo evento dal titolo “Magie per la ricerca”, invitando i nostri amici artisti. Ogni anno, sempre avanti, sempre un successo e ora siamo alla nona edizione». Sempre avanti, e quella di quest'anno sarà l'edizione del decennale.

