Il nuovo video di Lobbuten girato tra i Frogs sul campo dell'Amicizia

Il nuovo video del rapper Lobbuten girato a Legnano con la maglia dei Frogs.

Lobbuten trasforma in un set il campo dei Frogs

Daniel Lo Bue, in arte Lobbuten, classe 2005 di Limbiate, ha trasformato in un set il campo dell'Amicizia di Mazzafame. Qui ha girato infatti la clip del proprio ultimo singolo "Fango" durante un allenamento dei Frogs (la celebre squadra di football americano che proprio quest'anno, dopo 23 anni di assenza, tornerà a giocare allo stadio cittadino Giovanni Mari, teatro di alcune delle più belle vittorie del team nerorgento). Ecco allora il giovane rapper che canta sul rettangolo di gioco, sfoggiando anch'egli la gloriosa maglia delle rane (con il numero 27), mentre a fare da sfondo al video sono ai lanci di Luke Zahradka, le corse di Danny Kittner e i placcaggi di Isaiah Pierre.

No all'illegalità, sì all'impegno e al sacrificio

Il messaggio di Lobbuten? No all'illegalità e agli affari poco limpidi, sì all'impegno e al sacrificio. E la scelta di girare il proprio ultimo video sul campo dei Frogs non è causale: una squadra che lotta con passione e disciplina per emergere ben si abbina a un giovane rapper che canta di speranza e riscatto e si vuole distinguere dalla trap con testi spesso carichi di riferimenti alla droga, alla delinquenza e alla violenza, soprattutto contro le donne.

Un talento sbocciato prestissimo

Affacciatosi al mondo del rap fin da giovanissimo grazie al fratello maggiore Mattia che lo fece appassionare al genere, Daniel Lo Bue ha iniziato a scrivere testi all’età di 13 anni e successivamente ha conosciuto Nais, il suo produttore, con cui ha cominciato un percorso che lo ha portato a pubblicare nel 2022 il proprio primo brano "Zanza acculturato" per l’etichetta Capitol Records Italy, seguito tra gli altri dai pezzi "Zone", "Popo", "Vice city" e "Habitué". Il 2025 per lui si apre appunto con il nuovo singolo "Fango", il cui video - per la regia di Simone Nicolaci - è stato girato durante un allenamento della prima squadra dei Frogs.

Il ritorno dei Frogs allo stadio Mari

Fondati nel 1977, i Frogs furono una delle prime società nate sull’onda della presenza americana nelle basi Nato. Vincitori di sei Campionati italiani, una Coppa Italia e un Campionato Europeo Senior, oltre a due Campionati giovanili Tackle Under 21, partecipano al Campionato italiano di Prima Divisione Tackle (Ifl), ai Campionati Tackle giovanili e ai Campionati Flag - disciplina olimpica dal 2028 - nelle categorie Senior maschile e femminile, e Junior (miste). Ogni anno diversi atleti nerorgento sono convocati nella Nazionale, rappresentando quindi l’Italia nelle competizioni mondiali ed europee.

Allo stadio Mari hanno giocato dal 1988 fino al maggio 2002 e torneranno quindi a disputare qui parte della stagione Ifl 2025, che prenderà il via sabato 15 febbraio alle 18 con la sfida in casa contro i Dolphins Ancona. Le successive partite in programma nello stadio legnanese, sempre alle 18, saranno l'1 marzo contro Parma Panthers, campioni in carica, e il 15 marzo contro i Rhinos, in quello che è considerato un vero e proprio derby.

Proprio in uno stadio Mari gremito di spettatori vinsero nel 1989 il Campionato europeo contro gli Amsterdam Crusaders, prima società Italiana a conquistare l’Eurobowl.