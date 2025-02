"Sorelle" per il Giorno del Ricordo

Uno spettacolo per commemorare e ricordare il Giorno del Ricordo, una tragedia italiana per troppi anni dimenticata

Il Giorno del Ricordo è una commemorazione civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

Per l'occasione, venerdì 14 febbraio 2025 alle 21, l'Agorà di Arese ospiterà lo spettacolo "Sorelle", un'intensa rappresentazione teatrale che affronta il dramma delle foibe e dell'esodo istriano. Scritto da Alessandra Domeneghini, lo spettacolo racconta la storia di due donne, Rosa e Jalena, unite dalla stessa età e dagli stessi desideri, ma divise da una tragedia che ha segnato la Storia.

"Ci raccogliamo per onorare la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle violenze che hanno segnato la nostra Storia. Una ferita aperta, un dolore che ci ricorda, ancora una volta, l'importanza della tolleranza e della solidarietà tra i popoli, affinché simili orrori non si ripetano. Nessuno deve mai dimenticare le sofferenze di migliaia di donne e uomini, strappati alle loro terre e alle loro case. È un dovere morale e civile che ci impone di tramandare alle nuove generazioni la memoria di questa tragedia e condannare la guerra e la violenza in ogni loro forma" ha dichiarato il sindaco Luca Nuvoli.