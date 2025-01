Solidarietà e musica per l’Epifania

Epifania all’insegna di musica e solidarietà a Rho

La mattina del 6 in piazza Jannacci torna l’appuntamento con la «Befana del Vigile»

Sarà una giornata speciale, quella di lunedì in città.

Al mattino la «Befana del Vigile», al pomeriggio concerto del Corpo Musicale di Passirana. La Befana del Vigile questa volta trasloca da piazza San Vittore a piazza Jannacci. Dalle 10 alle 12.30, la vecchina armata di scopa per scorrazzare nei cieli e portare doni ai bambini sarà come sempre affiancata da Vespa Club, Protezione civile e agenti della Polizia Locale. Come vuole la tradizione, avviata fin dagli anni Cinquanta e rilanciata nel 2020, la Befana raccoglierà pacchi dono da distribuire poi alle famiglie in difficoltà con l'aiuto della Caritas cittadina: la richiesta riguarda giocattoli, libri per bambini, materiale scolastico, ma anche prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa. ll Vespa Club esporrà modelli Vespa degli anni Cinquanta e Sessanta, su cui scattare foto.

Il pomeriggio al teatro Roberto de Silva tradizionale concerto con il corpo bandistico di Passirana

Nel pomeriggio, alle 17, si potrà ascoltare dell’ottima musica partecipando al Concerto dell’Epifania dal titolo «Aspettando Sanremo» proposto al Teatro Civico de Silva dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana, diretto dal maestro Luigi Bascapé. Ci si potrà immergere nelle melodie senza tempo di Domenico Modugno, Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri, arricchite dai classici come «Io Vagabondo» dei Nomadi e «Strani Amori» di Laura Pausini. Lucy Caputo e Alessio Pollastrini saranno affiancati al pianoforte dal maestro Agostino Barbieri, alla chitarra da Dennis Coladonato, al basso elettrico da Francesco Crippa.

Un quartetto di Voci renderà ogni nota un’esperienza indimenticabile: si tratta di Samantha Trovato, Valentina Piccione, Stefania Rumagnoli ed Emanuele Renoldi.