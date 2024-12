Si conclude domenica il ciclo di concerti di Natale con il due d'arpe Sainaghi-Burani

Si conclude domenica pomeriggio alle 16.30 alla chiesa Santi Magi con “Intrecci di corde” il ciclo dei concerti del programma Natale è… .

Dopo Amadeus a San Giovanni, Jubilate a San Pietro, la Filarmonica Europea a San Domenico e la scuola di musica Paganini al Tirinnanzi, spetta al duo d’arpe formato da Federica Sainaghi e Davide Burani riempire con le note la chiesa dell’Olmina. In programma musiche di Rameau, Bach, Thomas, Tournier e Salzedo.

I curricula dei due musicisti

Federica Sainaghi: diplomata in arpa al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti nel 1997, ha perfezionato la tecnica e l'interpretazione presso prestigiose accademie come l'Accademia del Teatro alla Scala, il Conservatorio superiore di Antibes (Francia) e la Scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo. È vincitrice di concorsi nazionali e internazionali come il concorso UFAM di Parigi e il concorso Schubert. Svolge un'intensa attività concertistica da solista e in formazioni cameristiche ed orchestrali lavorando con importantissimi direttori d'orchestra nelle più prestigiose sale di tutto il mondo. Collabora con importanti orchestre, tra le quali: Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra della Radio Televisione Svizzera Italiana di Lugano. È stata prima arpa del Teatro Sao Carlos di Lisbona e dell'Orchestra Internazionale Italiana.

Davide Burani: dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio di Genova, si è diplomato in arpa al Conservatorio di Parma, dove ha conseguito anche il Diploma Accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode. Da sempre insegna il suo strumento e si esibisce come solista in formazioni cameristiche e orchestre (Filarmonica dell’Opera Italiana, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca, Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, Filarmonica del Teatro Comunale di Modena). Ha tenuto docenze e masterclass presso diversi Conservatori italiani ed esteri (in Belgio, Spagna e Svizzera), ed è titolare della cattedra di Arpa al Conservatorio Statale di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.