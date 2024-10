Sono dieci gli spettacoli che da novembre 2024 a marzo 2025 faranno emozionare, ridere, riflettere, gli spettatori del Teatro agorà di Arese grazie alla rassegna teatrale "Scenari".

Si alza il sipario sulla rassegna teatrale "Scenari" al Teatro Agorà

Protagoniste, come sempre, sono le storie: quella di Nikolaj Vavilov, l’agronomo russo pioniere della biodiversità; quella di Peppino Impastato e della sua vita dedicata alla lotta contro la mafia; quella dei corpi, delle paure e dei desideri delle donne.

E ancora, nelle domeniche per i bambini, storie che raccontano di giochi e spaventi, amici e scompigli, gioie e scoperte. Domeniche per i bambini veri e per i bambini che vivono dentro i grandi, nonostante tutto.

Il commento del sindaco e dell'assessore

"Anche quest’anno abbiamo lavorato molto per offrire un cartellone che ha l’ambizione di coniugare qualità e gratuità per quello che ci piace definire "teatro sotto casa”, con il clima di grande familiarità e informalità del Centro civico Agorà. L'ingresso è sempre libero e gratuito, perché crediamo che l’offerta culturale debba poter essere fruita da tutti. Nelle precedenti edizioni, interpretazioni straordinarie, storie indimenticabili, scenografie suggestive hanno incontrato il favore del pubblico e speriamo che anche quest'anno la rassegna teatrale sia accolta con lo stesso entusiasmo e la stessa partecipazione" - hanno dichiarato l'Assessora alla Cultura Denise Scupola e il Sindaco Luca Nuvoli.

E ora… Su il sipario! E buon “teatro sotto casa” a tutti.

L'ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info: 02 93527386 – 383

La programmazione è disponibile sul nostro sito: https://comune.arese.mi.it/vivere-il-comune/evento/rassegna-teatrale-scenari-2/

In biblioteca e in Comune è disponibile anche la brochure cartacea.